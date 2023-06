Discovery Sport MY24, ultimo restyling prima del nuovo modello?

Nuovo touchscreen per l'infotainment, più autonomia per l'ibrida plug-in. Tra due anni, la nuova generazione: EV con range extender

In attesa di grandi manovre elettriche (dal 2025 nuova architettura EV con range extender a benzina), un refresh di rito. Il pacchetto di modifiche alle quali si sottopone Land Rover Discovery Sport in vista del 2024 include un interno lievemente rinnovato, che integra l'ultimo sistema di infotainment di Jaguar Land Rover, nonché mini-interventi alla versione plug-in hybrid e allo stile. Ordini già aperti in Gran Bretagna, si attendono notizie relative al mercato italiano.

Discovery Sport MY24

PIVI TOUCH Le novità principali dunque riguardano in gran parte gli interni, che vengono ridisegnati per adattarsi all'infotainment Pivi Pro da 11,4 pollici di JLR. Sulla falsariga degli altri modelli della gamma, il nuovo touchscreen fluttuante è leggermente curvo e ora privato dei controlli fisici per aria condizionata e modalità di guida, con queste funzionalità completamente integrate direttamente nel display. Anche la consolle centrale è stata ridisegnata, con il nuovo selettore del cambio che ora rappresenta l'unico comando fisico nella parte inferiore dell'abitacolo. Rivestimenti e materiali sono stati a loro volta rinnovati, con nuove finiture in pelle e metalliche che conferiscono all'abitacolo un aspetto più contemporaneo.

Discovery Sport facelift, la nuova plancia

RANGE EXTENDER Il propulsore ibrido plug-in P300e è stato ottimizzato con un pacco batterie di nuova chimica da 14,9 kWh che estende l'autonomia completamente elettrica fino a 61 km, un miglioramento reale di circa +6 km rispetto alla variante precedente. In UK, Land Rover ha anche semplificato il resto della gamma motori, conservando - oltre alla plug-in - esclusivamente il 2,0 litri diesel D200 e il 2,0 litri benzina P250, entrambi dotati di sistema mild-hybrid 48V: stessa politica pure per la Discovery Sport importata in Italia?

Più autonomia per l'ibrida plug-in

UNA E TRINA Gamma infine condensata sempre in tre linee di allestimento: S, Dynamic SE e Dynamic HSE. Sulla versione base, di serie sistema Pivi Pro, sedili in pelle, cerchi da 18 pollici, ricarica wireless per lo smartphone e quadro strumenti digitale, coi modelli Dynamic SE che aggiungono tetto panoramico in vetro, audio Meridian e cerchi da 19 pollici e la variante Dynamic HSE che offre sedili in pelle Windsor riscaldati e raffreddati, fari LED Matrix e cerchi da 20 pollici.

