Quando il lusso è una garanzia: 5 anni per Range Rover, Defender e Discovery

Poter acquistare un’auto sapendo che è coperta da una garanzia più lunga del solito regala sempre molta tranquillità. Nel mondo dell’automotive si vanno sempre più allungando i tempi delle garanzie ufficiali delle case, che ormai sono quasi tutti di tre anni o 100.000 km (due anni è il minimo imposto per legge).

Land Rover, cinque anni di garanzia per Defender

UN LUSTRO Dal primo settembre anche Land Rover si va ad aggiungere alle case che, come Jaguar (che fa parte dello stesso gruppo), estendono la garanzia ufficiale da tre a cinque anni o 150mila chilometri, a seconda dell’eventualità che si verifica per prima. La nuova copertura sarà disponibile per tutti i modelli Range Rover, Defender e Discovery, comprese le versioni mild hybrid e plug-in Electric Hybrid. La nuova garanzia si applica a tutti i modelli immatricolati in Europa, e comprende anche cinque anni di connettività InControl Remote, la app per smartphone che permette di tenere sotto controllo alcuni parametri dell’auto (il livello di carburante residuo, lo stato di carica, controllare se porte e finestrini sono chiusi o aperti), ma anche chiamare direttamente l'assistenza stradale dal veicolo.

VEDI ANCHE

Land Rover, cinque anni di garanzia per Range Rover

USATO SICURO L’estensione della garanzia avrà un impatto positivo anche sul valore residuo dell’auto, che a sua volta avrà ripercussioni positive sul mercato dell’usato. A lungo termine, un più elevato valore residuo finisce col ridurre il costo di proprietà, rendendo più attrattive le condizioni di leasing e di finanziamento.

LE DICHIARAZIONI “Crediamo fortemente nella qualità e nell’affidabilità dei nostri veicoli e questo ci dà la sicurezza di offrire ai nostri clienti cinque anni di garanzia, affiancati dal valore tecnologico derivante da un abbonamento InControl Remote, esteso anch’esso a 5 anni”, ha dichiarato Marco Santucci, CEO JLR Italia. “Il tutto è attentamente inquadrato nella strategia Reimagine, a cui ormai siamo fortemente orientati, per assicurare esperienze esclusive e personalizzate a clienti sempre più esigenti. Oggi chi acquista Range Rover, Defender o Discovery diventa protagonista della nostra interpretazione del Modern Luxury, che guarda all’eccellenza in modo dinamico e sostenibile”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/09/2023