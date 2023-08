JLR: un "mini" Defender 5 porte in arrivo nel 2027

Land Rover è pronta ad ampliare la sua gamma con un fuoristrada più piccolo di Defender sviluppato sulla piattaforma EMA, riservata ai veicoli elettrificati. Secondo quanto riportato da magazine britannico Autocar, il ''baby'' Defender dovrebbe entrare in scena intorno al 2027, adottando la denominazione Defender Sport. Una scelta non casuale per Land Rover, che utilizza già la dicitura Sport per le varianti meno impegnative di Range Rover e Discovery. Una scelta strategica che avrebbe quindi perfettamente senso, ma che al momento non è stata né smentita né confermata dai vertici di Jaguar-Land Rover (JLR).

La piattaforma multienergia EMA di JLR

PICCOLO È BELLO (E FUNZIONALE) Sempre secondo Autocar, il ''mini'' Defender si unirà alla famiglia dei SUV compatti di prossima generazione che includerà la nuova generazione di Range Rover Evoque, Velar e Discovery Sport. La scelta di puntare su una versione più compatta di Defender è stata confermata dal CEO di JLR Adrian Mardell, che in occasione di un incontro con gli investitori ha ammesso che: ''Range Rover, Defender e Discovery usciranno dalla stessa piattaforma EMA di ultima concezione.'' L’architettura modulare EMA di JLR, consentirà al marchio di lanciare sul mercato SUV e 4x4 ad alta elettrificazione nella seconda metà di questo decennio.

VEDI ANCHE

Il posteriore del ''mini'' Defender: render grafico

SARÀ IBRIDO? Le caratteristiche tecniche della nuova piattaforma permetterano inoltre di supportare lo sviluppo di propulsori ibridi, che giocheranno un ruolo fondamentale in quei mercati in cui l'adozione dei veicoli elettrici procede a rilento. Autocar suggerisce che il ''baby'' Defender possa attestarsi intorno ai 4,6 metri di lunghezza, 2 metri in larghezza per 1,8 metri in altezza. Misure che lo metterebbero in aperta competizione con Dacia Bigster (qui il nostro approfondimento) e Skoda Kodiaq. La differenza rispetto a Defender 90 sarebbe proprio la configurazione 5 porte, molto più pratica rispetto al “Def” 90 che di porte ne ha solo 3.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 08/08/2023