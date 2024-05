La BMW S 1000 XR si trasforma in una motard: ecco STR10

Prendi la già esageratissima S 1000 XR – ora c'è l'ancor più folle M 1000 XR, ve le ho raccontate qui – e trasforma la crossover di BMW in una mega motard. Ecco servita STR10, vale a dire Supermoto Tracker 10. Scopriamo cosa c'è dietro questa crossover modificata e come è cambiata la maxi bavarese.

La BMW S 1000 XR diventa ''STR10''

MOSTRUOSA La moto, model year 2017, è stata realizzata da Daniel Weidmann e i suoi ragazzi di VTR Customs: è stata lasciata praticamente di serie per quanto riguarda motore – all'epoca 160 CV, ma belli... decisi – telaio e sospensioni. Dal punto di vista estetico, invece, le modifiche sono numerosissime e interessano tanto la parte anteriore quanto quella posteriore. A suon di ''limare'', davanti, il muso è diventato davvero corto: ora c'è una tabella portanumero e, sotto di essa, una coppia di occhietti Highsider che fungono da fari. Dietro, invece, la coda più abbondante della XR è diventata un codino supersportivo ereditato dalla S 1000 RR 2019, poi ulteriormente maneggiato con componenti aggiuntivi VTR (nuova sella, coperture in lega fatte a mano, fanali più piccoli 3 in 1 di Kellerman, così come gli indicatori di direzione).

BMW S 1000 XR ''STR10'': i fari sotto la tabella portanumero

UNICA Ma non è finita qui. A cambiare sono anche i cerchi, ora Kineo a raggi, con nippli di colore diverso: sono tutti neri, tranne che quelli subito successivi alla valvola dello pneumatico, in blu e rosso. Lo scarico è un SC Project, il manubrio un Magura SX Black Line, il tappo benzina di Rizoma. Le leve di freno e frizione e le pedane (ma ci sono altri mille pezzi aftermarket e tanto carbonio), invece, si devono rispettivamente a Pro Brake e HP, mentre la colorazione è in Nardo Grey, ad opera di Paint Shop Freuler a Benken. Sfortunatamente la moto, realizzata praticamente a mano, è stata venduta a un cliente e non ne esiste un'altra uguale al mondo, né un kit per poterla replicare. Più esclusiva di così!

Fonte: BikeBound

Pubblicato da Michele Perrino, 01/05/2024