Quanto costa (e come va) la BMW R 1300 GS con cambio automatico ASA

Dopo la Yamaha MT-09 con cambio manuale-automatico Y-AMT – qui la prova di Danilo – oggi è tempo di parlare di BMW Motorrad e del suo ASA, l'Automated Shift Assistant, optional acquistabile, per il momento, sulla BMW R 1300 GS: scopriamo quanto costa e cosa ne pensa chi l'ha provato.

IL PREZZO Iniziamo dalla parte più dolorosa dell'acquisto di una moto: l'esborso economico. Per montare l'ASA sulla BMW R 1300 GS bisogna mettere in conto una spesa extra di 2.600 euro tondi-tondi. In realtà il nuovo cambio che elimina la leva della frizione – ma lascia quella del cambio a pedale, qui trovate le spiegazioni sul funzionamento del nostro Danilo – ha un costo di 900 euro, ma per montarlo serve equipaggiare anche il pacchetto Dynamic, il cui prezzo è 1.700 euro, che include cambio elettro assistito Pro o automatico ASA, modalità di guida Pro, Dynamic Suspension Adjustment (DSA) e impianto frenante sportivo.

PREZZI DELLE VERSIONI Quindi, quanto si spende per una BMW R 1300 GS ASA? Beh, ovviamente tutto dipende dalla versione. Il minimo indispensabile sono i 24.100 euro di una livrea Light White – la più economica, che attacca a 21.500 euro – ma per una GS Trophy o una Triple Black si deve mettere in conto altri 880 euro, per un totale di 24.980 euro. Ovviamente la più cara risulta essere la R 1300 GS Style Option 719 che, equipaggiata col cambio ASA, non può costare meno di 26.990 euro.

COME VA L'ASA Noi di Motorbox non abbiamo ancora messo le mani sul nuovo cambio automatico di BMW, ma c'è chi lo ha fatto. Si tratta dei colleghi tedeschi di Motorrad. La prova la trovate ovviamente sul loro sito e non intendiamo fare un triste-copia incolla, quanto riportarvi qualche concetto emerso durante il loro test. In primis viene vista come una comodità, e non una mancanza, l'assenza della leva della frizione: è sufficiente infatti premere le leva del cambio per inserire la prima e basta dare gas per muoversi. Un limite? I cambi marcia sembra si avvertano maggiormente rispetto a una tradizionale trasmissione. Motorrad prosegue descrivendo la scelta tra modalità automatica o manuale: la prima pare funzioni in modo molto prevedibile, ''sostituendosi'' bene all'azione del motociclista esperto, mostrando un diverso carattere a seconda della modalità di guida e della verve usata sul comando del gas da parte del pilota. Le correzioni sono sempre possibili intervenendo sul pedale del cambio, ma raramente sembra sia necessario, perché il sistema funziona bene. Infine, proprio la leva del cambio, manca di quel feedback tipico: d'altra parte questa non è collegata direttamente al cambio, ma ad un attuatore che lo aziona. Ad onor del vero nemmeno il cambio ''tradizionale'' della R 1300 GS è perfetto, anzi, risulta bello contrastato... Insomma, molte luci e qualche ombra sul nuovo ASA di BMW Motorrad che, su una moto come la R 1300 GS, credo possa davvero essere un valore aggiunto per innalzare ulteriormente comodità e praticità della maxi adventure bavarese. Non resta che provarlo, vi terremo aggiornati quando accadrà!

Pubblicato da Michele Perrino, 16/09/2024