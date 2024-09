BMW Motorrad: ecco cosa ne sarà di R 1250 R, RS e RT, della R18 e della F900 XR

Ieri mentre mi aggiravo tra promozioni, sconti e offerte nel mondo moto per il mese di settembre, non ho potuto fare a meno di cogliere degli ''indizi''. Un po' come è stato per Kawasaki, che ha aggiornato alcune moto al model year 2025 – lasciandone apparentemente indietro altre, come la Z900, della quale è probabilmente in arrivo la nuova versione – anche BMW Motorrad ci sta... indicando la via. Scopriamo cosa bolle in pentola.

La R 1250 RS oggi

UN INDIZIO... In casa BMW Motorrad, infatti, la gamma 1250 è in offerta: R, RS e RT sono oggetto di interessanti promozioni. Fino alla fine del mese questi modelli sono offerti con le valigie laterali incluse nel prezzo, stessa promo che riguarda anche la F 900 XR e – guarda un po' – anche la R 1250 GS Adventure, che sappiamo essere giunta al canto del cigno, con la R 1300 GS Adventure in arrivo. Coincidenze? Io non credo.

... UNA COINCIDENZA Quel che voglio dire, insomma, è che, dopo GS e GS Adventure, anche le altre 1250 si preparano a lasciare spazio alle nuove R 1300. D'altra parte c'è qualcosa di più che delle ''chiacchiere da bar'', almeno per quanto riguarda la R 1300 RT, già beccata in strada durante i test. Logico pensare che seguano anche R 1250 R e RS, se non all'inizio del 2025, nel corso dell'anno.

VEDI ANCHE

BMW F 900 XR: manchi solo tu...

UNA PROVA? Poi c'è la F 900 XR, la moto che, nel 2023, si è aggiudicata il 4° posto tra le più vendute di BMW Motorrad in Italia. Sapete quali sono le moto ai primi tre posti? Ovviamente le R 1250 GS occupavano i primi due, mentre al 3° c'era la F 750 GS, diventata nel 2024 F 800 GS. Al 5°, tanto per capirsi, si piazzava la S 1000 XR, aggiornatasi anch'essa quest'anno. Avete inteso? Tra le moto più vendute in quel di Monaco l'unica a non essere stata ancora rinnovata è la F 900 XR...

PASSAGGIO DI CONSEGNE Destino diverso per la R 18: non è la moto di maggior successo della Casa tedesca e forse anche per lei è tempo di pensione. Fino alla fine di settembre ci sono 3.000 euro di bonus, un bel modo per... disfarsi degli esemplari invenduti. E poi? A Villa d'Este – come fu un tempo per la R18 – si è fatto vedere questa primavera il big boxer R20. Se così stanno le cose speriamo solo abbia più fortuna dell'altra...

Pubblicato da Michele Perrino, 05/09/2024