BMW: problemi per 25.000 R 1300 GS. La campagna di richiamo

''Problemi, problemi'', la frase celebre del telecronista della F1 Carlo Vanzini - tristemente - non ha come protagonista una vettura bensì la nuova R 1300 GS di BMW che, dopo aver già effettuato una campagna di richiamo con protagonisti i bauletti Vario, torna all'attenzione della cronaca. Questa volta è un componente della moto a destare preoccupazione, nello specifico il relè d'avviamento, un problema che affliggerebbe - stando a quanto dichiarato da BMW in un'intervista rilasciata ai colleghi tedeschi di Motorrad - 25.000 esemplari.

Il problema per la BMW R 1300 GS sarebbe un relè d'avviamento difettoso

AL FUOCO! In una nota rilasciata per fare chiarezza sull'accaduto, il costruttore tedesco ha specificato che le moto interessate sono tutte quelle prodotte fino al 18 marzo 2024, ovvero quelle dotate di relé di avviamento a semiconduttore:''A causa delle nuove scoperte, anche con l'installazione del relè di avviamento migliorato con codice 61115B4E925, un guasto del relè di avviamento potrebbe non essere evitato se il componente è stato danneggiato meccanicamente durante l'installazione. Tali danni possono verificarsi nell'ambito del richiamo di sicurezza 0000612000 o durante il montaggio in fabbrica. Un rivestimento in plastica danneggiato sul relè di avviamento può provocare l'ingresso di umidità e il conseguente guasto del relè di avviamento.'' Un guasto che, come già accaduto ad alcuni clienti, potrebbe portare anche all'incendio della moto, addirittura a motore spento. Interrogata in merito alla sicurezza dell'uso del veicolo, BMW ha confermato che le moto possono essere utilizzate fino a quando verranno interessate dalla riparazione della difettosità, cercando di evitare il lavaggio ad alta pressione della moto con idropulitrici e autolavaggi.

La nuova BMW R 1300 GS

LA SOLUZIONE La soluzione al problema prevista da BMW Motorrad nella sua campagna di richiamo prevede la sostituzione preventiva (dunque anche se il componente non dovesse risultare danneggiato) con uno di tipo elettromeccanico convenzionale. Da metà agosto in poi inizieranno le ''convocazioni'' in officina per un intervento tutto sommato rapido, dato che richiede circa 45 minuti di mano d'opera.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 29/07/2024