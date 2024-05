BMW R 1300 GS Adventure 2025: spuntano i dati della globetrotter

Spuntano i dati della nuova BMW R 1300 GS Adventure: scopriamo come cambia rispetto alla 1250 e in cosa differisce dalla R 1300 GS

La BMW R 1300 GS Adventure inizia a farsi largo. A distanza di 8 mesi dalla presentazione della R 1300 GS ora sembra sia arrivato il momento della versione globetrotter di Monaco. Secondo quanto riportato dai colleghi di Motorrad, infatti, la moto è stata omologata in Svizzera. Scopriamo quali sono le differenze con la R 1250 GS Adventure e con la R 1300.

MOTORE Sul fronte motore non sembrano esserci differenze con la R 1300 GS: anche per la Adventure il boxer da 1.300 cc erogherà 145 CV a 7.750 giri/min e 149 Nm a 6.500 giri/min, con la velocità massima di 220 km/h (rispetto ai 225 km/h della versione standard). Un aumento, rispetto alle R 1250 GS Adventure, attualmente a listino, di 9 CV e 6 Nm.

La BMW R 1250 GS Adventure

PIÙ... ADVENTURE La R 1300 GS Adventure sarà più pesante, più alta ma più corta: crescerebbe di peso fino a 271 kg col pieno, vale a dire 3 kg in più del modello attualmente in vendita, nonostante non sia stato ancora stato confermato il serbatoio da 30 litri per la Adventure 1300. Sarebbero invece 2.208 i mm di lunghezza, contro i 2.270 mm della R 1250 GS Adventure, per un'altezza tra 1.538 e 1.588 mm, contro i 1.460 mm della 1250 Adv. Confermata, infine, anche la misura di cerchi e pneumatici: niente 21''all'anteriore – quello, forse, sulla futura R 12 GS? – ma bensì un classico 19''-17'' con gomme 120/70 e 170/60.

USCITA E PREZZO La nuova BMW R 1300 GS Adventure potrebbe essere presentata tra l'estate e l'autunno di quest'anno come modello 2025. Il prezzo? Con l'attuale R 1300 GS a partire da 21.300 euro e la R 1250 GS a 22.400 euro sembra logico immaginare che la futura generazione possa aumentare la forbice di circa 2.000 euro, attestandosi intorno ai 23.000 euro.

