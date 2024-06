Novità BMW, Cfmoto e Royal Enfield: le moto che vi racconteremo a luglio

Siamo già in piena estate ma il nostro lavoro non è ancora finito. Anche a luglio, infatti, arriveranno diverse novità: BMW presenterà la nuova R 1300 GS Adventure a Garmisch – per provarla dovremo attendere ancora un po' – ma non sarà la sola. Cfmoto ci mostrerà le nuove 500SR e 675SR e Royal Enfield ci ha invitati per la prova della nuova Guerrilla 450.

La nuova Guerrilla 450? A metà luglio proveremo la novità Royal Enfield

COSA BOLLE IN PENTOLA La prima in ordine temporale sarà proprio la nuova R 1300 GS Adventure – ve l'abbiamo raccontata qui – a Garmisch, nel weekend del 5-7 luglio. La settimana successiva sarà tempo di raggiungere la Cina per conoscere dal vivo due novità Cfmoto, 500SR, una sportiva retrò con motore a 4 cilindri, e 675SR, sportiva moderna a 3 cilindri. Dopo di loro, nella terza settimana di luglio, sarà la volta di Royal Enfield con la nuova Guerrilla 450. Ci attende una calda estate, dunque rimanete connessi con noi, anche da sotto l'ombrellone, vi racconteremo tutto.