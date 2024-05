Cfmoto 500SR Voom: prima apparizione per la retrò con motore a 4 cilindri (video)

Le moto 4 cilindri di piccola cilindrata stanno tornando? La Kawasaki ZX-4R/RR è realtà, Kove ha portato a EICMA la 450 RR Pro e ora anche Cfmoto stuzzica gli appassionati con una moto dal gusto retrò ma spinta da un moderno 4 cilindri: si tratta della SR500 Voom, eccola nel video!

4 CILINDRI RETRÒ L'estetica, per certi versi, ha il sapore retrò che abbiamo ritrovato su Yamaha XSR900 GP, ma qui il motore è un piccolo 500 e, soprattutto, è un 4 cilindri in linea (come si evince anche dal sound). Non ci sono specifiche tecniche ufficiali ma, prendendo in esame la Ninja 400, potremmo avere un valore di potenza massima di 80 CV o poco più e qualcosa in più dei 39 Nm di coppia, vista la cilindrata superiore rispetto alla giapponese.

QUANDO ARRIVA La Cfmoto SR500 Voom sarà certamente commercializzata prima in Cina e poi forse arriverà nel continente europeo. Io l'avevo già detto ai tempi della prova della 4RR di Kawasaki ma... bentornate 4 cilindri!

Pubblicato da Michele Perrino, 30/05/2024