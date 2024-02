CFMoto 450SR S: in arrivo la sportiva con artigli affilati

La 450SR S, punta di diamante della sportiva di piccola cilindrata di CFMoto, è in arrivo: monobraccio, forcella regolabile e non solo

Lo scorso anno, dalla pista allagata dell'Istanbul Park, vi ho raccontato la 450SR, sportiva di piccola cilindrata di CFMoto. Una giornata che, contro ogni aspettativa... metereologica – pioggia e temperatura sotto i 10°C – ha svelato una moto piacevolissima da guidare, oltre che ben fatta. Ora sembra che tutto sia pronto per la 450SR S, versione ancor più affilata della quattroemmezzo cinese.

LE NOVITÀ Se la 450SR mi ha sorpreso positivamente, cosa vuoi dire alla versione S? Livrea dedicata, bellissimo forcellone monobraccio e alette riviste – sono più che altro estetiche, ma già sulla SR promettevano un carico di 2 kg a 120 km/h – ma anche un upgrade sul fronte tecnico, grazie a una forcella ora dotata di regolazione dello smorzamento, al disco posteriore di diametro maggiore – 240 mm contro 220 mm – con pinza a 2 pistoncini in luogo del singolo pistoncino e al controllo di trazione. Al suo posto, invece, resta il motore bicilindrico parallelo da 450 cc con albero a 270°, capace di 47 CV a 10.000 giri/min, e 39,3 Nm a 7.750 giri/min (valore di potenza che rende anche la SR S guidabile con patente A2).

CFMoto 450SR S in curva

IN ARRIVO? Manca l'ufficialità da parte di CFMoto ma c'è un tam-tam in Regno Unito e pare che la 450SR S stia arrivando a bussare in Europa. Il prezzo della versione ''base'', la 450SR, è di 6.490 euro, cosa che fa pensare che la SR S possa attestarsi tra i 7.000 e i 7.500 euro, perfettamente in linea con la concorrenza giapponese. Niente paura, vi terremo aggiornati in merito.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/02/2024