CFMoto 800MT-X: l'enduro stradale da prototipo a moto di serie?

Tra le novità che CFMoto ha portato a EICMA c'era anche lei, la 800MT-X – trovate il video cliccando nell'immagine di copertina di questo articolo – declinazione molto offroad della crossover stradale. La nuova endurona, presentata come prototipo, sembra ora in procinto di fare il suo debutto nel mondo reale. Scopriamo le ultime novità.

NON SOLO CONCEPT CFMoto ci ha abituati bene in tal senso: le moto arrivate al Salone sono sempre diventate, nel giro di poco tempo, versioni definitive. Non è un segreto che anche nel destino della 800MT-X ci sia un futuro in ''carne e ossa'' e infatti gli ultimi rumor dicono proprio questo... Le immagini CAD apparse su Cycle World, infatti, mostrano una MT-X che ha tutta l'aria di essere di serie. Rispetto al concept addio alle coperture dei dischi anteriori, mentre arriva un parafango tradizionale insieme a quello alto, in stile rally. Anche il terminale Akrapovic è sostituito da un'unità meno accattivante, sul fianco sinistro della moto scompare il serbatoio del gas del mono Ohlins, mentre arrivano le pedane passeggero e il portapacchi.

CFMoto 800MT-X: il disegno della versione ''definitiva''

TECNICA A EICMA CFMoto non ha dichiarato niente riguardo a quelle che saranno le caratteristiche tecniche della MT-X, ma non dovrebbero esserci grandi sorprese. La joint venture tra la Casa cinese e KTM permetterà di equipaggiare l'enduro stradale col motore derivato dal bicilindrico LC8c di KTM – verosimilmente con valori nell'ordine dei 91 CV e 75 Nm come sulle 800MT stradali – mentre telaio e forcellone, per quanto simili, non sembrano quelli della 790 Adventure. Le sospensioni – sull'austriaca a marchio WP – saranno probabilmente le solite KYB, come accade per il resto della gamma crossover di CFMoto e forse vale lo stesso per i freni che, dai Brembo del concept, torneranno ai J.Juan che siamo abituati a vedere sulle moto del Brand cinese.

ENTRO FINE 2024 La CFMoto 800MT-X è attesa per la seconda metà del 2024, magari proprio a EICMA in versione definitiva, esattamente un anno dopo il suo debutto da prototipo. D'altra parte, prima di lei, è già toccato a 450SR e NK800...

Pubblicato da Michele Perrino, 31/01/2024