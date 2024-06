Cfmoto 675SR: la nuova 3 cilindri sportiva è in arrivo

L'ultima Cfmoto della quale vi abbiamo parlato è la 500SR, sportiva dallo stile retrò con motore a 4 cilindri. Oggi torniamo a chiamare in causa l'Azienda cinese per un'altra sportiva, questa tutta moderna, la 675SR con motore 3 cilindri.

PRIMA SPORTIVA VERA Dopo 450SR – qui la prova – e 450SR-S (foto qui sotto), è tempo di fare sul serio. Non che le quattroemmezzo non siano vere sportive, ma sono moto per patente A2, mentre la 675 sarebbe la prima sportiva stradale vera e propria del Marchio. Un 3 cilindri molto Triumph nella cilindrata quello della 675SR, di 674 cc, ma con misure differenti di alesaggio e corsa (72x55 mm) rispetto al propulsore inglese. La potenza del tricilindrico cinese è di 94 CV, vale a dire quanto basta per poter depotenziare la 675SR e fare gola ai giovani neopatentati.

La 450SR S di Cfmoto

BEN FATTA Dietro a un look di tutto rispetto – il codino è molto Yamaha R style – questa 675SR sfodera una dotazione interessante, con forcella a steli rovesciati KYB regolabile come quella della naked 800NK, doppio disco anteriore con pinze J.Juan ad attacco radiale con tanto di condotti di raffreddamento, come nei GP. Non manca il quickshifter e, immaginiamo, una buona dotazione elettronica tra TC e riding mode. Completano il quadro le misure, con un passo di 1.399 mm e un peso di 194 kg in ordine di marcia.

IN ARRIVO La nuova Cfmoto 675SR sarà svelata presto – molto presto, tenete d'occhio sito e canale YouTube – ed è possibile arrivi in versione definitiva già dall'autunno, magari a EICMA, pronta a lanciarsi nel nuovo anno come modello 2025. Il prezzo? Probabilmente entro quota 9.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/06/2024