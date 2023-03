CFMoto 450SR: una piccola superbike, fuori e dentro. Prova in pista

CFMoto 450SR è la novità nel segmento delle moto sportive medio-piccole. Bel design, tanta qualità e... come viaggia! La prova in pista

Prendi una piccola moto sportiva, mettila in un circuito da F1 – l'Intercity Istanbul Park – completamente allagato dalla pioggia. Come potrà andare? Insospettabilmente bene se si tratta della CFMoto 450SR: vi racconto tutto di lei nella prova in pista.

CFMoto 450SR: lo sguardo delle luci a LED

L'SR450 è una ventata d'aria fresca nel segmento delle sportive medio-piccole. Linea aggressiva – bellissimo il frontale con le luci diurne che, a forma di 7, disegnano una specie di V – e tanto di alette aerodinamiche, una soluzione estetica ma anche tecnica visto che forniscono un carico di 2 kg a 120 km/h. Insomma, il concept SR-C21 che destò stupore a EICMA nel 2021 rivive, seppur ridimensionato, in questa piccola moto per giovincelli. Le finiture sono di ottima qualità, tra carene con effetto simil carbon – sulle quali ci sono delle sorte di astuti paratelaio perfettamente integrati – blocchetti ben fatti e un display TFT da 5'' che non farà gridare al miracolo ma certamente è quanto di meglio si possa trovare nel segmento. Insomma, questa CFMoto fa venire voglia di tornare giovani per davvero...

CFMoto 450SR: il TFT da 5''

Il bicilindrico parallelo da 450cc con albero a 270° – soluzione che cerca di rendere questa unità simile al V-Twin nell'erogazione – eroga 47 CV a 10.000 giri/min, per una coppia massima di 39,3 Nm a 7.750 giri/min, mentre la velocità massima è dichiarata in oltre 190 km/h. Il cambio della 450SR è a 6 marce, mentre la frizione è con antisaltellamento.

CICLISTICA Questo due cilindri è inserito in un telaio tubolare in lega di acciaio e un forcellone bibraccio in acciaio, mentre i cerchi da 17'' sono in alluminio. Il comparto sospensioni vede una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore multi link, col peso della 450SR che è di 179 kg in ordine di marcia col serbatoio da 14 litri al 90%. L'impianto frenante, dotato di sistema ABS a 2 canali, conta su un disco da 320 mm con pinza freno radiale Brembo M40 davanti, mentre al posteriore il disco è da 220 mm con singolo pistoncino. Gli pneumatici CST Adreno H5 Sport AS5 sono in misura 110/70 e 150/60.

A vederla sembra piccola e anche una volta in sella questa sensazione rimane. La 450SR ha una morbida seduta a 795 mm da terra – optional anche le varianti a 785 mm e 815mm – e questa configurazione standard è un buon compromesso. Toccare terra è facile – dai miei 180 cm ho le gambe addirittura flesse – complice anche il mono, abbastanza morbido per la tipologia di moto. La posizione che si configura è moderatamente caricata in avanti, anche perché la piastra di sterzo è abbastanza alta e i semimanubri aperti, mentre le pedane sono abbastanza arretrate e in alto. Nel complesso, insomma, c'è un buon comfort. Peccato che...

PIOVE SUL BAGNATO Nemica numero uno del tester durante le presentazioni è la pioggia. Se poi la moto da provare è una sportiva e ti trovi in un circuito del Mondiale F1, allora è pure peggio. Pensate un po' quale possa essere lo stato d'animo nel momento nel quale inizia a circolare la notizia ''Le moto non hanno le gomme rain''. La pista è bagnata e dobbiamo girare con le gomme di serie. I sorrisi e le battute si sprecano...

RELAX La premessa è necessaria per calare il lettore nei panni del tester, il cui lavoro si fa più spesso del previsto complicato. Qualche manciata sul comando del gas per sentir cantare il bicilindrico parallelo – che risponde con una bella vocina – prima di intervenire sulla regolazione micrometrica delle leve di freno e frizione. Una roba mica da poco su una motoretta di questo segmento. Via, si parte.

La CFMoto 450SR

FACILE Leva della frizione e comando del gas mettono a proprio agio anche nella pitlane allagata, ma il bello è là fuori. L'ingresso sul tracciato ci proietta in un lunghissimo curvone verso destra e il nostro apripista mette dentro marce una dopo l'altra. Va' piano! – penso – mentre il motore prende bene i giri, lineare, ma sempre molto prevedibile, senza che arrivi mai una vera botta di potenza.

UNA LAMA E più passano i giri e più il passo sale, con la moto che dimostra agilità, precisione e stabilità: non sembra nemmeno che sia bagnato. O almeno, non è così che ricordavo la guida della moto sull'acqua... Che sorpresa! La 450SR è maneggevole nella lenta chicane che immette sul rettilineo ma anche sicura sul curvone da oltre 150 all'ora da fare in quinta o sesta marcia, e non batte ciglio. Nel penultimo turno nasce una rimonta dalle retrovie con tanto di bagarre con alcuni colleghi: che staccate! Ecco che arriva il sorrisone dentro al casco...

PROVE DA STRADA Dopo i bagordi di quello precedente, l'ultimo turno lo uso come simulazione di guida stradale. Mi metto in fondo al gruppo, uso una marcia in più, vado a caccia di on-off, vibrazioni e guardo più spesso del necessario il contagiri a caccia di incertezze o simili, ma niente. Noto invece con piacere che il motore di questa CFMoto riprende anche da 2-3.000 senza troppi problemi, dimostrando una notevole elasticità per la cubatura. Poi però mi metto anche a tirarlo oltre i confini della zona rossa: la sensazione è che da 9-9.500 giri la spinta si esaurisca e sia consigliabile passare alla marcia successiva, ma insistendo fino ai 12.000 – momento in cui interviene il limitatore – che sound viene fuori!

CONCLUSIONI È proprio il caso di dirlo: prova bagnata, prova fortunata. La CFMoto 450SR ha trasmesso ottime sensazioni, sia in termini di qualità che a livello di guida: certo, la voglia di provarla anche su asciutto per capire quale sia il suo vero potenziale, resta. Difficile trovarle un vero difetto, ma se potessi chiedere al genio della lampada di migliorarla chiederei un po' di ripresa in più, accorciando la rapportatura, un po' lunga. Ah, e già che ho scomodato il genio sentirei anche per una giornata di sole. O forse no?

La CFMoto 450SR

CFMoto 450 SR è disponibile in due colorazioni, quella nera, grigia e rossa – ispirata al prototipo SR-C21 – e quella bianca, nera e grigia con dettagli azzurri. Il prezzo della nuova sportiva è di 6.490 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/03/2023