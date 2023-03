Ci siamo, ecco la CFMOTO 800NK. Prezzi e versioni

L’abbiamo vista a EICMA 2022 in versione prototipo, dopo qualche mese sono sfuggite in rete le prime immagini definitive, ora c’è l’annuncio: la naked CFMOTO 800NK è pronta a sbarcare in due versioni. Ecco quando arriva e quanto costa.

LE VERSIONI Di lei sappiamo già molto, motore di derivazione KTM Duke, ciclistica svelta, design studiato dall’italianissimo studio riminese Modena40. Confermata anche l’indiscrezione in merito ai due allestimenti. La 800NK arriverà in Italia in versione base – già molto ricca a livello di dotazione – e nella versione top di gamma denominata “High End” che ha in aggiunta chiave keyless, cambio quick-shift, manubrio sdoppiato in lega di alluminio e strumentazione 8 pollici con interfaccia multimediale MMI.

CFMOTO 800NK: 3/4 posteriore

I PREZZI Ognuna delle versioni ha una colorazione dedicata, CFMOTO 800NK viene proposta in Zircon Black con dettagli oro sarà in vendita al prezzo di listino di € 7.890,00 f.c., per la CFMOTO 800NK High End, disponibile nella colorazione bicolore Nebula White, il prezzo sale € 8.490,00 f.c. Per spiazzare la concorrenza c’è una promozione in corso per chi preordina la moto: la High End a 7.990,00 euro f.c., 7.390,00 euro f.c. per la versione standard.