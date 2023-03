CFMoto 650MT: la crossover è in offerta a un prezzo super

Le novità di CFMoto si susseguono una dopo l'altra: l'ultima che vi abbiamo mostrato è la naked 800NK, della quale è stato svelato il prezzo recentemente, ma abbiamo parlato anche della nuova versione 800MT Explore Edition, la più ricca della gamma, e prima di loro della nuova maxi naked 1250NK e della scrambler adventure 700CL-X Adventure. Cosa bolle in pentola ora? Una super promozione sulla crossover più piccola, la 650MT.

LA PROMO Fino al 31 maggio la CFMoto 650MT sarà venduta, con borse laterali, skid plate e bull bar bar inclusi nel prezzo, a un prezzo scontato di 400 euro. Da 6.390 euro, dunque, il prezzo passa a 5.990 euro franco concessionario. Una cifra davvero super, soprattutto se consideriamo la ricchezza della dotazione.

VEDI ANCHE

CFMoto 650MT: la crossover è in promozione fino al 31 maggio

NOVITÀ IN ARRIVO Tante le novità in arrivo, ma una in particolare la proveremo molto presto. Si tratta della sportiva CFMoto 450SR, moto che vi abbiamo raccontato in video da EICMA nella sua versione definitiva. Restate collegati, nei prossimi giorni vi racconteremo tutto su di lei.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/03/2023