CFMoto 800MT Explore Edition: la crossover si fa ancor più ricca

CFMoto è in procinto di lanciare la 800MT Explore Edition, versione più ricca della crossover: c'è anche il radar per l'angolo cieco

L'ultima novità che vi abbiamo presentato tra le fila di CFMoto è la naked 800NK ma prima di lei è toccato alla maxi 1250NK e ancora alla 700CL-X Adventure. Insomma, la gamma CFMoto si allarga sempre più e l'ultima arrivata, la 800MT Explore Edition, sembra già pronta per il bagno di folla: la crossover, già acclamata dal pubblico per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, si fa ancor più ricca con questa versione.

LE NOVITÀ Ma cosa rende più ricca questa versione della 800MT? In primis la Explore Edition si distingue per l'arrivo del sistema di rilevamento dell'angolo cieco, per sorpassi più sicuri, ma è nuovo anche lo schermo TFT da 8'' anziché da 7''. Non manca il sistema di connettività Bluetooth con controllo vocale, mentre è stato rivisto e ottimizzato il funzionamento del traction control. Cambiano anche gli pneumatici, ora Michelin Anakee Adventure.

CFMoto 800MT: può sembrare una Touring ma è l'Explore Edition

BASE SOLIDA Tutto uguale sul fronte della tecnica, col motore bicilindrico parallelo derivato KTM di 799 cc che eroga sempre 91 CV e 75 Nm di coppia, mentre la ciclistica si affida ancora una volta al telaio in tubi d’acciaio al CroMo, alle sospensioni Kayaba, con la forcella da 43 mm completamente regolabile e il mono ammortizzatore regolabile in precarico ed estensione. Confermato anche l'impianto frenante J.Juan composto da una coppia di dischi da 320 mm all'anteriore con pinze radiali a quattro pistoncini e da un disco da 260 mm al posteriore con pinza a due pistoncini. Peso di 231 kg in ordine di marcia e sella a 825 mm, proprio come sulla 800MT Touring che ha provato Danilo.

ARRIVO L'Explore Edition è in lizza per aggregarsi a 800MT Touring e Sport ma non sappiamo né quando arriverà nei concessionari né a quale prezzo. Rispetto ai 10.990 euro – franco rivenditore – della Touring è logico aspettarsi un rincaro nell'ordine dei 1.000 euro. Due le colorazioni, una bianca e blu con cerchi oro e una completamente nera.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/02/2023