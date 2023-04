CFMoto 700CL-X Adventure: turismo o fuoristrada? Soprattutto curve! Prova

Quando si accosta la parola ''Adventure'' a una moto i casi sono due: o è fatta per viaggiare o per fare off-road (oppure entrambe le cose). La CFMoto 700CL-X Adventure, nonostante una propensione ad andare per sterrati e la predisposizione per le valigie laterali, è una scrambler tutta pepe che se la cava molto bene anche su asfalto! Ecco perché il Cool Factor dell'ultima arrivata nella gamma 700 di CFMoto è proprio il piacere di guida!

CFMoto 700CL-X Adventure

Se non sapete di cosa sto parlando o semplicemente siete confusi perché credevate di conoscere tutte le 700CL-X, non preoccupatevi. Dopo la Sport e la Heritage – quest'ultima provata da Danilo lo scorso anno – è arrivata nel 2023 anche la Adventure, versione maggiormente declinata al fuoristrada. Rispetto alle altre CFMoto 700 qui troviamo cerchi a raggi con gomme tassellate, un parafango alto come sulle moto da off-road, il manubrio rialzato, un piccolo plexi, una sella in pelle e i telaietti per le borse laterali. Insomma, il richiamo al fuoristrada e al viaggio in questa 700CL-X Adventure c'è tutto...

DESIGN E FINITURE Se il look è da moto off-road, la qualità è da grande e grossa. Su questa CFMoto tutto è al suo posto: blocchetti ben fatti, finiture di qualità e dotazione ricca – ma a quella ci arriveremo tra un poco – con una grande cura anche dei dettagli, infatti nella zona del motore non c'è un cavo fuori posto. Solo sulla strumentazione i progettisti non hanno osato e troviamo un semplice display LCD.

CFMoto 700CL-X Adventure: il motore

Qualche differenza, ma ci sono tanti aspetti in comune con le altre moto della gamma CL-X. Motore e ciclistica, infatti, sono largamente condivisi con le altre sorelle, in particolare con la Heritage. Il bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 693 cc, abbinato al cambio a 6 rapporti, resta a quota 70,1 CV ma sulla ADV il picco viene raggiunto 250 giri più in basso – a 8.500 giri/min invece di 8.750 giri/min – mentre la coppia è di 60,9 Nm a 6.500 giri/min.

QUASI TUTTO UGUALE Anche la 700CL-X Adventure si affida, come le sorelle, al telaio in tubi d'acciaio alto resistenziale: interasse – 1.435 mm – serbatoio da 13 litri e sospensioni – forcella Kayaba da 41 mm e mono pluriregolabili da 150 e 58 mm di escursione – non cambiano, così come i freni. Davanti un disco da 300 mm, dietro uno da 260 mm, con pinze J.Juan rispettivamente radiale a 4 pistoncini e a 2 pistoncini (sulla Sport l'impianto è differente). Come anticipato la Adventure si differenzia alla voce cerchi: sempre da 18'' e da 17'', ma qui sono a raggi, con pneumatici marcatamente offroad – Pirelli Scorpion Rally STR – e se all'anteriore è confermata la misura 110/80, al posteriore arriva una 170/60. La CFMoto 700CL-X Adventure ha un peso a secco di 194 kg, 5 kg in più delle altre 700.

CFMoto 700CL-X Adventure: il manubrio col display LCD

Tolta la ''delusione'' per il display LCD il resto della dotazione elettronica è ricca: accelleratore ride-by-wire, due mappe motore – Street e Off Road – ABS a 2 canali disattivabile al posteriore, cruise control e presa USB sotto la sella. Nonostante il pacchetto completo, qualcosa in effetti le manca: la Adventure infatti non ha il controllo di trazione.

La CFMoto 700CL-X Adventure in curva

La sella, a quota 835 mm da terra, è morbida e confortevole e, grazie al mono tarato sul morbido, cede un po', avvicinando l'asfalto a chi è di gamba corta: dai miei 180 cm tocco con facilità con entrambe le suole, tanto per intenderci. Il manubrio ricorda le corna di un bufalo tanto è largo, mentre i comandi sono a portata di mano, grazie a leve regolabili micrometricamente. Questa CL700-X Adventure, insomma, accoglie bene e fa sentire a proprio agio.

FRULLINO Una volta acceso il motore, però, mette subito in chiaro di che pasta è fatta. Il bicilindrico parallelo frontemarcia frulla sotto le manciate sul comando del gas, lasciando intuire il brio già da fermo. E infatti in movimento la CFMoto, complice un comando del gas reattivo, si rivela bella pepata! Andare a spasso è possibile, col motore che si dimostra anche elastico ai bassi, ma non appena si superano i 4.000 giri cambia sound e grinta: a 7.000 giri, poi, c'è una vera e propria esplosione dell'erogazione. Emozionante, ma occhio a questa erogazione appuntita che ricorda un po' l'entrata in coppia del due tempi!

SI GIOCA Questa propensione del motore al divertimento porta facilmente ad alzare il ritmo e il bel manubrione largo fa venire voglia di guidare in modo enduristico, sbattendo la Adventure in curva con forza. A una buona dose di agilità corrisponde anche una bella stabilità, con le Pirelli che non mostrano il fianco anche nell'impiego stradale più gravoso. La frenata è allineata con le belle performance di cui è capace il motore: l'anteriore è molto incisivo sin dai primi millimetri di corsa della leva, mentre il posteriore offre buone prestazioni ma ha bisogno di essere chiamato in causa con più forza sul pedale.

In sella alla CFMoto 700CL-X Adventure

TURISMO Viaggiare in sella alla CL700-X Adventure si può, merito di una posizione di guida comoda e del piccolo plexiglass che toglie l'aria dal busto. Nonostante le vibrazioni siano più o meno sempre presenti non risultano mai davvero fastidiose, anche a 130 all'ora in autostrada. L'effetto on-off c'è, soprattutto in mappa Street – in Off Road il motore viene strozzato – ma il comfort di marcia non è pregiudicato. Le sospensioni tarate sul morbido funzionano bene, assorbendo la stragrande maggioranza delle asperità con efficacia ma, solo sulle buche più brutte, evidenziano qualche scossone in più a causa probabilmente di un ritorno un po' sfrenato: sono regolabili, quindi è possibile cucirsele addosso, ma mentre sulla forcella è tutto semplice, per intervenire sul precarico del mono dovrete andare in officina perché la ghiera di regolazione è in una posizione davvero scomoda. I consumi, rilevati tra città, autostrada ed extraurbano, parlano di 16,6 km/litro, numeri che insieme al serbatoio da 13 litri portano l'autonomia intorno ai 215 km.

FUORISTRADA La posizione di guida si presta abbastanza ad affrontare l'offroad, anche se per me il serbatoio resta un po' basso da stringere, mentre il manubrio è bello largo e posizionato all'altezza giusta per i miei 180 cm. L'erogazione, appuntita nel riding mode Street, può essere ammorbidita con la mappa Off Road, mentre l'ABS al posteriore può essere disabilitato per ingressi in curva in spazzolata: basta schiacciare alcuni secondi il tasto del riding mode dopo aver scelto la mappa da fuoristrada. Gli pneumatici Pirelli rappresentano un'ottima scelta per affrontare il fuoristrada leggero (e anche di più), ma peso e sospensioni non possono fare miracoli: questa CFMoto può dirsi pronta per la strada bianca e anche per qualche passaggio più azzardato, ma senza esagerare.

CFMoto 700CL-X Adventure: con lei si può fare anche un po' di offroad

CONCLUSIONI La CFMoto 700CL-X, insomma, è una buona moto tuttofare e sebbene possa prestarsi ad affrontare sterrati o viaggi, magari anche in compagnia della dolce metà – la sella non è enorme, ci sono delle piccole maniglie e le pedane accolgono discretamente – ma per me resta una bella scrambler di cui godere nel misto. Le performance su asfalto sono davvero interessanti e sotto l'aria da tranquillona si nasconde una motina davvero pepata. Se a ciò aggiungiamo il prezzo concorrenziale...

La CFMoto 700CL-X Adventure è disponibile nella colorazione Aurora Blue con un prezzo di 7.590 euro (franco rivenditore). Le valigie laterali, optional, sono acquistabili al prezzo di 234,62 euro.

MOTORE bicilindrico parallelo, Euro 5 CILINDRATA 693 cc POTENZA 70 CV a 8.500 giri/min COPPIA 60,9 Nm a 6.500 giri/min PESO 194 kg a secco PREZZO 7.590 euro

Pubblicato da Michele Perrino, 24/04/2023