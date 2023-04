CFMoto avanti tutta, arriva la naked media! Scommettiamo che si chiamerà 450NK?

CFMoto, brand cinese in rapida espansione anche sul Vecchio Continente, ha già messo in cantiere numerose novità per il 2023, ultima in ordine di tempo la sportiva 450SR, che abbiamo provato poche settimane fa nel corso della sua presentazione ufficiale. Ma per rinforzare la sua presenza sul mercato, la Casa orientale allarga la famiglia delle medio-piccole e la prova arriva dalle prime immagini di una naked che deriva proprio dalla 450SR. In rete girano un po’ di informazioni sulla novità cinese, caratterizzata da contenuti moderni, una potenza sotto i 35 kW e un prezzo che dovrebbe essere molto interessante, come abitudine del costruttore. Anche se la bicilindrica non è stata ancora ufficialmente svelata (per convenzione la chiamiamo 450NK, visto il nome delle sorelle più grandi già presenti sul mercato), un documento dell'ufficio brevetti cinese con allegata foto della motocicletta conferma che il progetto non è solo sulla carta, ma in fase avanzata.

Nuova CFMoto 450NK: il display TFT da 5'' potrebbe essere lo stesso della 450SRSTILE AGGRESSIVO E MODERNO Il design di questa naked rispecchia la filosofia di stile del marchio orientale, che è assimilabile alla 800NK svelata a EICMA 2022 in versione prototipo e oggi pronta al debutto sul mercato. Infatti, come per altri modelli in vendita, CFMoto non si è tirata indietro sul fronte del design, regalando alla moto una veste molto piacevole e, per certi versi, sportiva. La nuova 450NK adotta gruppi ottici full Led dal profilo tagliente. Le linee dei fianchi e della coda sono ben raccordate e la posizione di guida sembra piuttosto caricata in avanti mentre la strumentazione è definita da uno schermo TFT a colori, probabilmente da 5” come la 450SR.

Nuova CFMoto 450NK: un'immagine della 800NK dà lo spunto sul design della nuova arrivataCOMPONENTISTICA DI PRIM’ORDINE A livello tecnico non sono stati ancora dichiarati i dati definitivi ma, considerata la parentela con la versione carenata, è possibile fare delle ipotesi piuttosto concrete. Infatti, gran parte della ciclistica sembra condivisa tra i due modelli, a partire dalla forcella upside-down Kayaba, fino all’impianto frenante Brembo, anche se il telaio in tubi d’acciaio potrebbe avere geometrie differenti per adattarsi meglio alla diversa filosofia di guida rispetto alla più sportiva 450SR. Il motore due cilindri Euro5 da 450 cc dovrebbe invece confermare la potenza di 47 CV a 10.000 giri e la coppia di 39,3 Nm a 7.750 giri. Valori molto interessanti, che regalerebbero una bella vivacità alla “nakedina” orientale guidabile con patente A2. Lato prezzi, vista la politica di attacco di CFMoto e il listino della 450SR fissato a 6.490 euro, è possibile che la 450NK possa partire da una costo intorno ai 6.000 euro, anche meno. Cifra che le permetterebbe di essere davvero concorrenziale in un segmento molto vivace e già presidiato da modelli interessanti come Kawasaki Z400, Honda CB500F, KTM 390 Duke e Voge Brivido 500R.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/04/2023