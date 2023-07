CFMoto 700MT, in arrivo la rivale di Versys 650 e Tracer 7

Continua l’espansione della gamma CFMoto, il colosso cinese si sta imponendo anche sul mercato italiano con moto ricche di contenuti, buona qualità e prezzi decisamente competitivi, come la naked 800NK, le 700CL-X, la 800MT, al cui fianco potrebbe schierarsi anche la nuova crossover stradale 700MT, evoluzione della già conosciuta 650MT. Ecco cosa cambia, data d’arrivo e prezzo.

CFMoto 700MT, le ruote da 17 non lo fermano in off road

CRESCE IL MOTORE Cambia (non troppo) l’estetica ma molto di più la sostanza, e nello specifico mi riferisco al cuore pulsante della nuova crossover CFMoto. Al posto del bicilindrico parallelo frontemarcia da 649 cc e 56 CV arriva quello in uso dalla cugina neo retrò 700CL-X, da 693 cc per 67 CV di potenza massima e 60 Nm di coppia. Con questo upgrade di prestazioni la nuova 700MT va colmare il gap con le best seller del segmento, ovvero Kawasaki Versys 650 e Yamaha Tracer 7.

TELAIO E CICLISTICA Confermato invece il telaio in tubi d’acciaio, in grado di gestire l’aumento di prestazioni senza andare in difficoltà, abbinato ad una forcella a steli rovesciati da 43 mm – non regolabile – e al mono ammortizzatore regolabile nel precarico della molla. Non cambiano nemmeno le quote vitali della moto: altezza sella a 82 cm, interasse di 1.425 mm e peso di 218 kg. L’impianto frenante, firmato J.Juan, è composto da una coppia di dischi da 300 mm con pinze radiali a 4 pistoncini e un disco da 240 mm con pinza a pistone singolo. I cerchi rimangono da 17 pollici, misura 120/70-17 e 160/60-17 al posteriore con chiara vocazione stradale.

VEDI ANCHE

CFMoto 700MT 2023 in azione

DOTAZIONE Tra i punti di forza della nuova 700MT c’è senza dubbio l’ottima dotazione offerta di serie. Oltre alle luci full LED, la crossover cinese propone un display TFT a colori dotato di connettività, presa USB doppia e parabrezza regolabile in altezza – anche in movimento – grazie al doppio pomellone posizionato ai lati della strumentazione.

PREZZO E DATA D’ARRIVO Al momento CFMoto ha confermato la commercializzazione del nuovo modello in molti paesi dell’Unione Europea ma l’Italia ancora non risulta tra questi. Probabilmente l’importatore per l’Italia Padana Sviluppo (che importa anche altri marchi importanti come Kymco e Voge) sta valutando il reale interesse per il modello. Il prezzo ovviamente non è ancora stato ufficializzato ma si prevede che potrà essere nell’introno dei 6.700/7.000 euro.