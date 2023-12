CFMoto 800MT Explore: tanta tecnologia e che gusto la maxi enduro! La prova

800MT Explore è la punta di diamante – insieme alla Limited Edition – nella gamma delle maxi enduro/crossover di CFMoto. I suoi fiori all'occhiello sono la ricchissima dotazione – che comprende anche alcuni aiuti alla guida e il navigatore grazie ad Apple CarPlay – comfort e piacere di guida. Una moto che eccelle sotto tanti punti di vista, ma in qualche frangente non è ancora... matura. Vi racconto tutto di lei nella prova, tra pregi e difetti.

CFMoto 800MT Explore: la più ricca della gamma

L'Explore è praticamente tale e quale alla versione Touring – qui trovate la prova video di Danilo – dal punto di vista estetico: a differenziarle giusto la livrea, con la moto della mia prova che vede dominare il bianco rispetto al blu. Diversa anche la gommatura: su questa i più fuoristradistici Michelin Anakee, sull'altra i più stradali Maxxis Adventure. La dotazione, già ricca sulla Touring, su questa Explore si fa ancor più premium: il display TFT con connettività Bluetooth e Apple CarPlay passa infatti da 7'' a 8'' e diventa un'unità MMI – Multi-Media Interface – in pratica un touch, utilizzabile anche con i guanti. Se non bastasse arrivano anche diversi ARAS, gli aiuti alla guida come sulle auto: BRS (Behind Radar System), BSD (Blind Spot Detection), LCA (Lane Change Assist) e RCW (Rear Collision Warning). Sul loro funzionamento tornerò tra poco. Per il resto la CFMoto 800MT Explore, al pari della Touring, offre di serie anche tubolari paramotore e fendinebbia. Ciò non bastasse è pure realizzata con cura: leve, blocchetti, tutto è ben fatto, come su una vera maxi top di gamma. Pratica la gestione dei comandi sul lato sinistro del manubrio, col tasto FN che permette di scorrere tra le tante funzionalità facile e veloce l'accoppiamento telefono-moto per poter sfruttare Apple CarPlay e il navigatore, una ''ricchezza'' che la CFMoto fa passare quasi inosservata.

Il bicilindrico parallelo di 799 cc derivato da quello di KTM equipaggia tutte le CFMoto 800MT e la Explore non fa eccezione: per l'enduro stradale cinese 91 CV a 9.250 giri/min e 75 Nm di coppia a 8.000 giri/min, ma non mancano anche ride-by-wire, cambio quickshifter e frizione servoassistita con antisaltellamento PASC. Le modalità di guida sulla Explore diventano 6: Sport, Rain, Offroad, All-Terrain, Off Road Plus, All-Terrain Plus, per chi volesse avventurarsi anche in fuoristrada senza TC e ABS. A completare il quadro ci pensano il cruise control, la sella e le manopole riscaldabili, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, due prese USB e quella a 12 Volt, proprio come sulla Touring.

CICLISTICA Ricorda il mondo KTM anche il telaio, in acciaio al cromo-molibdeno, mentre il forcellone in alluminio. Una forcella da 43 mm e un monoammortizzatore KYB, entrambi pluriregolabili, si occupano invece di filtrare le informazioni dall'asfalto (140 e 145 mm l'escursione). L'impianto frenante con ABS Cornering, invece, è marcato J.Juan: una coppia di dischi flottanti da 320 mm davanti morsi da pinze radiali a 4 pistoncini e un disco da 260 mm con pinza a doppio pistoncino dietro. I cerchi, da 19'' e 17'', ospitano i Michelin Anakee in misura 110/80 e 150/70. Il peso a secco della 800MT Explore è di 218 kg e il serbatoio da 19 litri, per circa 231 kg col pieno.

La prova su strada della CFMoto 800MT Explore

Nonostante le dimensioni da maxi la prima sorpresa riguarda l'accessibilità della 800MT Explore: la sella, morbida e ben incassata nella sagoma della moto, dai suoi 825 mm di altezza, mi fa toccare facilmente terra con i piedi (180 cm la mia altezza), mentre il manubrione largo e le leve regolabili micrometricamente contribuiscono a farmi sentire tutto sotto controllo. Ma è una volta avviata che questa CFMoto riesce a sorprendermi di nuovo: una volta in movimento, infatti, percepisco da subito un grande equilibrio anche a bassa velocità, un telaio preciso e un anteriore che invoglia a ''giocare''. Della mole da maxi, insomma, mi scordo facilmente.

VOGLIA DI SPORT I bicilindrici paralleli moderni sono capaci di ottime cose, ma questo fa un mestiere un po' a sé. L'unità di derivazione KTM non dà l'idea di voler fare turismo trotterellando: ai bassissimi regimi non si presta troppo a far gli... straordinari – meglio stare un po' sopra i 2.000 giri/min, per non tentennare – quanto piuttosto a dare libero sfogo alla sua verve sportiva. La spinta è sempre vigorosa, assecondata dal cambio elettronico quickshift che sembra fatto apposta per... correre veloce. Nonostante qualche CV si sia perso per strada – 95 sulla cugina austriaca, 91 su questa dagli occhi a mandorla – non ne sento la mancanza, anzi, ho persino la sensazione che ce ne siano di più, vista la risposta pronta. Peccato che la connessione comando del gas-farfalla sia un po' brusca e non così precisa: talvolta ci si sente su una 500GP a due tempi, piuttosto che su una moderna crossover...

ELETTRONICA SUPER, MA... Luci e ombre per l'elettronica della 800 MT Explore. Trattato il capitolo erogazione – difetto più o meno comune delle CFMoto finora provate – vale la pena spendere una parola anche per la ricchissima suite di aiuti che equipaggiano questa Explore. Sul display ci sono sempre avvisi luminosi che indicano, dietro o sui bordi esterni dello schermo, il rischio di collisione: se la luce è colore arancione il rischio è moderato, in rosso più marcato. Ma c'è anche un avviso acustico – decisamente intenso, pensate che il suono è ben avvertibile anche a 130 all'ora – che mi mette in guardia quando, per esempio, rientro da un sorpasso presto, avviciandomi un po' troppo al veicolo. Il sistema è certamente tarato in modo conservativo – suona davvero spesso – ma durante il mio trasferimento Milano-Firenze A/R ne ho comunque apprezzato il funzionamento: durante un lungo viaggio ti tiene vigile, evitando eccessivi cali di concentrazione.

CFMoto 800MT Explore su strada

... CRUISE DA MIGLIORARE Non solo aiuti e display touch – giustamente utilizzabile solo a moto ferma – ma anche cruise control, accessorio fondamentale per una moto con velleità turistiche. Peccato per il suo funzionamento: oltre ad avere la velocità massima settabile solo fino a 130 km/h, non è neanche preciso, perché rimane sempre un paio di km/h più basso rispetto a quanto impostato sul display. Con un pacchetto così completo cadere su una cosa così è davvero un peccato... Molto buona la protezione aerodinamica, soprattutto a livello delle gambe – voluminoso il ''corpo'' di questa CFMoto – ma buona anche a livello di busto e casco, con il plexi che è regolabile in modo facile, ma solo da fermo, tramite le due rotelle.

FEELING DI GUIDA Quando si abbandona l'autostrada per il misto, le cose cambiano. L'800MT Explore è precisa, molto agile davanti e fa venire tanta voglia di guidare a passo svelto. Motore e cambio dal canto loro partecipano volentieri alla sinfonia, così come le sospensioni. A volerle muovere una critica il freno anteriore manca un po' di mordente e, nelle staccate più aggressive, si desidererebbe qualcosa di più. Ma la CFMoto 800MT Explore è pur sempre una crossover, quindi votata al turismo e, tra sella comoda e sospensioni accomodanti, è una grande viaggiatrice: col setting di base la forcella risulta un po' più secca quando la strada si fa brutta, mentre è davvero ottimo il comportamento del mono al posteriore, capace di tenere il fondoschiena su un bel cuscino.

CONCLUSIONI La CFMoto 800MT Explore è stata una piacevole sopresa. Molto buona la qualità percepita, davvero stupefacente la ricchezza della dotazione. Se quantità e qualità della componentistica mettono il sorriso, lo stesso si può dire di tutto – o quasi – quello che gira intorno alla guida, dall'accessibilità della sella passando per facilità e piacevolezza, ben oltre le attese per segmento, dimensioni e soprattutto prezzo finale... Non è perfetta, anzi, ci sono delle aree da migliorare, ma più di un costruttore potrebbe avere dei grattacapi...

La CFMoto 800MT Explore è proposta a 11.990 euro franco rivenditore – 1.000 euro in più della Touring, ora proposta in offerta a 9.990 euro – e, per chi volesse metterla giù da viaggio, ci sono anche bauletto e valige laterali, sono disponibili con un sovrapprezzo di 1.290 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/12/2023