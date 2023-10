Il concept EVMX porta CFMoto nel mondo del Cross: ecco il video

CFMoto svela il prototipo elettrico da cross EVMX e attira le attenzioni dei puristi grazie alle acrobazie di Ronnie Renner, analizziamo di che si tratta e il contesto in cui si inserisce.

PASSIONE OFF-ROAD Non è la prima volta che CFMoto si sporca le ruote di fango, del resto, prima che attirasse l’interesse dei motociclisti, la casa cinese era già da noi con ATV, SSV e UTV (tuttora in gamma). In questo periodo vari produttori da sempre lontani dal mondo del cross si stanno interessando alle ruote tassellate: è il caso, per esempio, di Triumph con la MX 250 (qui l'articolo di Danilo) e di Ducati con il prototipo che tutti aspettiamo. Curioso è notare come varie aziende stiano stipulando contratti con pluripremiati piloti da Cross per sviluppare le proprie moto come Triumph con Ricky Carmichael o Ducati con Tony Cairoli (seppur, per l'italiano, siano solo sospetti). È il caso anche di CFMoto che si affida alle acrobazie del pilota Ronnie Renner per svelare la EVMX.

VEDI ANCHE

CUORE ELETTRICO La rivoluzione non è solo per CFMoto che si avvicina al mondo cross, ma anche per il mondo del cross che inizia ad accogliere progetti elettrici. La “EVMX” non sarà la prima elettrica in assoluto in questo segmento, basti pensare alla KTM E-XC (che però è un enduro, non un cross), ma se una casa ambiziosa come CFMoto gli dedica le proprie attenzioni, abbiamo modo di pensare che le regole del gioco possano cambiare.

PRONTA A CORRERE Di dettagli sulla moto ne abbiamo ancora ben pochi: persino la siluette è camuffata, ma a giudicare dal video possiamo supporre sia piuttosto specialistica e in grado di regalare soddisfazioni anche ai piloti esperti. Riguardo al suo effettivo arrivo e al prezzo ancora non si hanno notizie, così come sulla potenza e soprattutto sul peso, elemento fondamentale nel cross e tallone d’Achille per le moto a batteria. Chissà se CFMoto saprà superare il problema…

Pubblicato da Alessandro Moro, 18/10/2023