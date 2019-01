Autore:

Emanuele Colombo

DUCATI SI DÀ AL CROSS? La fine del 2018 si è chiusa con una notizia che ha fatto scalpore: a Borgo Panigale starebbero lavorando su una Ducati 450 Cross da schierare nelle competizioni per le ruote tassellate e aggredire, con la piccola cilindrata, il mercato asiatico. Che cosa c'è di vero? In attesa di conferme o smentite ufficiali, abbiamo cercato riscontri e, lo diciamo subito, quella della Ducati da cross sembrerebbe avere tutte caratteristiche di una fake news.

L'INTENTO SAREBBE TUTT'ALTRO Fonti riservate, infatti, negano tutto, mentre sarebbe effettivamente stata affrontata, negli uffici che contano, l'ipotesi di cimentarsi con una moto monocilindrica a 4 tempi di 250 cc di cilindrata da schierare nel campionato Moto3. Un'ipotesi che avrebbe molto più senso dato lo storico impegno della Ducati nelle competizioni in pista.

CHE SENSO AVREBBE? Nulla vieta di sognare, certo, ma pensare che dal monocilindrico della Ducati Moto3 possa poi venire ricavato un 450 da montare su una moto da cross, declinata anche in versione di serie per il mercato asiatico, pare proprio un salto troppo grande. Anche perché debuttare in un genere di corse del tutto nuovo per il marchio richiederebbe grandi investimenti, che ben difficilmente si giustificherebbero con i volumi attuali del mercato.

QUESTIONE DI PEDGREE Non solo: da tempo circola la voce che Ducati senta forte l'esigenza di aumentare i volumi di vendita e che punti al mercato asiatico, magari con l'aiuto di qualche partnership eccellente. Ciò non significa, però, che 450 cc sia la cilindrata giusta per farlo né che un modello da cross – lontanissimo dai generi di moto per cui la casa bolognese è apprezzata in tutto il mondo – possa ben rappresentare il marchio sui mercati esteri.

NON LA VEDREMO NEL 2019 La foto che vedete? Anche quella non è certo nuova, come alcuni hanno fatto credere. Rilanciata pochi giorni fa da un sito malese, gira online da parecchi anni. Insomma. Se una Ducati 450 Cross si farà davvero, è lontanissima dalla produzione e certo non sarà tra le novità che la casa presenterà nel 2019.