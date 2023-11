CFMoto 450SR S: a EICMA 2023 la versione "superlusso" della sportiva cinese

Anche per i cinesi di CFMoto la rassegna milanese di EICMA 2023 è un’occasione per svelare tanti nuovi modelli che andranno a occupare diversi segmenti pronti ad afferrmarsi sul mercato grazie all'ottimo rapporto qualòità/prezzo. Sullo stand della Fiera di Milano c’è anche l’ultima 450SR S, una bella sportiva di media cilindrata, che si affianca alla sorella 450SR che abbiamo provato in pista pochi mesi fa.

CFMoto 450SR S: a EICMA 2023 la sportiva cinese con ciclistica ed elettronica evolute

UNA VERSIONE PIU TECNOLOGICA La nuova 450SR S, dove la ''S'' finale potrebbe significare ''Super'' (ma scegliete voi il nome preferito) è fortemente ispirata alla bicilindrica tutto pepe, dalla quale prende in prestito praticamente tutto il corredo meccatronico e che abbiamo visto in azione sui nostri canali, ma si aggiorna con l'arrivo di alcuni dettagli tecnici molto interessanti. Fermo restando il suo vivace motore doppio albero raffreddato a liquido da 47 CV/10.000 giri e 39,3 Nm/7.750 giri, la sportiva cinese alza l'asticella dal punto di vista della ciclistica e dell'elettronica. Infatti, al solido telaio in tubi di acciaio e alla forcella upside-down da 37 mm, adesso troviamo abbinato al posteriore un forcellone monobraccio al posto del bibraccio montato sulla 450SR, sempre in coppia con un monoammortizzatore progressivo regolabile nel precarico molla. Inoltre, la sportiva che vediamo all'esposizione milanese aggiorna il reparto elettronica con l'aggiunta del traction control, dispositivo ormai indispensabile per elevare il piacere di guida e la sicurezza su strada e in pista. La scheda tecnica è completata da impianto frenante con un disco anteriore da 320 mm e pinza Brembo a doppio pistoncino, oltre a un disco posteriore da 220 mm con pinza a pistoncino singolo e ABS, proprio come sulla sorella 450SR.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/11/2023