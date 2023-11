CFMoto 450MT: la nuova enduro leggera, potente ed economica per patenti A2

CFMoto 450MT l'enduro per patenti A2 con dotazioni premium, pronta per viaggiare: vediamo le caratteristiche della nuova 450 MT

Ormai lo sappiamo, CFMoto è diventata in pochissimo tempo una Casa temuta dalla concorrenza: i suoi prezzi sono decisamente competitivi ma senza lasciare nulla al caso quando si parla di qualità. Noi abbiamo già provato e apprezzato vari modelli (come per esempio la 450SR o la 700CL-X Adventure) e oggi siamo molto curiosi di accogliere il progetto della nuova 450MT che ci auguriamo di vedere ad EICMA 2023. Ecco cosa sappiamo.

CFMoto 450 MT all'avventura

LEGGERA E POTENTE PER PATENTI A2 Prima di analizzare i suoi contenuti vediamo di capire dove si collocherebbe questo nuovo modello CFMoto: dovrebbe condividere il motore bicilindrico in linea da 450 cc con la sorella naked 450NK e la sportiva 450SR, accreditato di ben 48 CV, il massimo della potenza guidabile con patente A2. Come categoria invece si avvicina alla sorellona 800MT: la 450MT infatti vuole essere un’enduro stradale (il cerchio anteriore sembra essere un 21”) e non una crossover come la 650MT. È probabile che la nuova 450MT punti sulla leggerezza e sui contenuti per poter fare breccia nel cuore degli appassionati più giovani: la sorella 450NK ha un peso di soli 155 kg a secco, essendo la MT più imponente ci aspettiamo che il peso salga un po’ ma, anche considerando il pieno difficilmente supererà i 200 kg, peso che la renderebbe leggera per la categoria. Per quanto riguarda la dotazione si nota già dalle prime foto la presenza dei fari a LED e delle barre di protezione in alluminio (non sappiamo ancora se saranno di serie), mentre sottopelle certamente, oltre all’obbligatorio ABS, sarà presente il controllo di trazione e la strumentazione TFT con connettività smartphone.

CFMoto 450 MT all'esplorazione

PREZZO COMPETITIVO Dalle foto l’indole fuoristradistica di questa 450MT sembra piuttosto spiccata, grazie ai cerchi a raggi, alla protezione paramatore all’altezza da terra, che pare essere... importante. Bella e appariscente poi la colorazione azzurra delle immagini, chissà se la vedremo tale e quale in veste definitiva. Per quanto riguarda i prezzi sono ancora sconosciuti ma ci aspettiamo che sia una cifra compresa tra i 5.490 euro della 450NK e i 6.390 euro della 650 MT, senz’altro competitivo. A presto “endurina”!

Pubblicato da Alessandro Moro, 03/11/2023