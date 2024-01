Royal Enfield vs Triumph? La risposta alla Speed 400 si chiama HNTR 450

Proprio ieri, in occasione della prova delle nuove Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X – trovate qui articolo e video – riflettevo sul segmento delle piccole, la crescita che ha avuto e come si stia evolvendo. Tutto è iniziato con la coraggiosa mossa di Royal Enfield e la sua gamma 350 – Meteor, Classic e HNTR – ma l'arrivo della Himalayan 450 ha cambiato le carte in tavola e fatto intuire che non sarebbe finita così... La prossima indiziata per passare al motore 450 raffreddato a liquido, infatti, potrebbe essere proprio la HNTR.

EVOLUZIONE 350 Avevamo parlato di questa sospetta nuda Royal Enfield con motore raffreddato a liquido già a fine 2022 e ora le voci rimbalzano – guarda caso – proprio con l'arrivo di due interessanti novità come le 400 di Triumph. Chi legge le mie prove lo sa: sono un grande sostenitore della gamma 350 della Casa indiana, che ha aperto un vero e proprio filone di moto semplici e accessibili, fatte con cura e capaci di regalare gusto, nonostante le prestazioni sobrie. L'arrivo di motori un po' più grandi e raffreddati a liquido alza il livello senza stravolgere il progetto, anzi.

La Royal Enfield HNTR 350

VEDI ANCHE

DI SUCCESSO Anche il mercato dà loro – alle ''motine'' indiane – ragione perché nel 2023 si sono vendute quasi 2.000 HNTR nel nostro paese – molte, molte di più in Asia, qui i dati – e anche la Meteor si è piazzata nelle prime 30 moto più immatricolate con quasi 1.500 pezzi. L'equazione, insomma, funziona. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla fantomatica HNTR 450?

DUELLO La sensazione è che Triumph con la Speed 400 – la rivale diretta – abbia giocato la partita al rialzo per finiture e dotazioni, ma Royal Enfield, pur collocandosi su un piano un po' diverso, sfodera cerchi in alluminio, freni a disco, probabilmente luci a LED. Niente forcella a steli rovesciati o pinza ad attacco radiale forse, ma il motore 450 raffreddato a liquido da 40 CV promette un notevole passo in avanti quanto a prestazioni ed è proprio lì che, casomai, c'era bisogno di fare uno step per renderla più appetibile e saziare la... fame dei diffidenti. Se e quando la nuova HNTR arriverà è difficile dirlo con certezza, ma visto l'avanzamento dei lavori il 2024 sembra l'anno buono, almeno per conoscerla in veste definitiva, magari come model year 2025. E poi... sarà tempo di comparativa, ovvio!

Pubblicato da Michele Perrino, 30/01/2024