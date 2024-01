Nuova Royal Enfield Bullet 350 2024: caratteristiche e prezzi

Nella famiglia Royal Enfield c'è una novità. Non si tratta di una prima assoluta, anzi, di una vecchia conoscenza – la prima fece la sua apparizione nel lontano 1932 – la Bullet. Il modello 2024 prende il meglio della moderna gamma 350, per una moto dal sapore retrò ma con contenuti al passo coi tempi.

La Bullet assomiglia molto alla Classic 350, dalla quale si distanzia giusto per qualche contenuto a livello estetico: l'ultima novità adotta una sella unica lunga per pilota e passeggero e un parafango posteriore corto, mentre tutta la base tecnica è condivisa con l'altra intramontabile classica del Marchio indiano. Blocchetti e strumentazione analogica sono ereditati anch'essi da Classic e Meteor 350, così come la presa USB di fianco alla leva della frizione.

Royal Enfield Bullet 350 2024

Fulcro di tutta la gamma 350 è il monocilindrico raffreddato ad aria e olio e la Bullet non fa eccezione: 20,2 CV di potenza e 27 Nm di coppia per il piccolo motore, abbinato a un cambio a 5 marce. Anche la ciclistica è condivisa con la Classic: telaio monotrave a doppia culla, forcella a steli tradizionali da 41 mm con 130 mm di escursione e coppia di ammortizzatori al posteriore con precarico regolabile su 6 posizioni. Allo stesso modo anche cerchi e impianto frenante: ruote a raggi da 19'' e 18'' con pneumatici 100/90 e 120/80 con dischi da 300 e 270 mm e pinze ByBre sotto l'egida dell' ABS a due canali, proprio come sulla Classic.

DIMENSIONI Anche metro alla mano, la Bullet 350 è gemella dell'altra: 1.390 mm di interasse, sella a 805 mm da terra, serbatoio da 13 litri per 195 kg di peso.

La nuova Royal Enfield Bullet 350 2024 è disponibile in 3 colorazioni: Standard Black, Standard Maroon e Black Gold, con prezzi rispettivamente di 5.200 euro – per le prime due – e di 5.300 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/01/2024