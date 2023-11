EICMA 2023: tutte le novità allo stand Royal Enfield raccontate da Cesare Carola. Video

MOTO PER TUTTI ma capaci di fare sognare. Questo il mantra per Royal Enfield, che a EICMA 2023 presenta la nuovissima Himalayan 450. Una moto che vuole infatti rivolgersi a un pubblico ampio, come dimostra il prezzo, regalando emozioni e qualità. Allo stand anche la nuova gamma colori di Meteor 350, di cui spicca la versione vintage Aurora.

FUTURO SOSTENIBILE Per Royal Enfield sostenibilità non significa soltanto produrre motociclette adatte al mercato, ma anche rispetto dell'ambiente. A EICMA 2023 Royal Enfiled presenta il propotipo di una Adventure Bike elettrica, che anticipa il futuro della Casa indiana in questa direzione.

Ne parliamo meglio con Cesare Carola, Responsabile Mercato Italia di Royal Enfield.

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2023