Nuova Royal Enfield Himalayan 450: in attesa della prova, eccola a EICMA. Video

Ancora pochi giorni di pazienza e vi racconteremo com'è andato il nostro super test in Himalaya. Eh già, quale miglior contesto, per la prova, del suo habitat naturale? Appuntamento su questi schermi venerdì 10 ottobre... Nel frattempo, nuova Royal Enfield Himalayan 450 fa il proprio debutto statico a EICMA 2023. Clicca Play sulla foto di cover per il nostro video live.

IL MOTORE Progettato a partire da un foglio bianco, il rinnovato modello monta innanzitutto l’innovativo motore Sherpa 450. Maggiore potenza, coppia ed eccellenti prestazioni anche ai bassi regimi. Con una potenza massima di 40,02 CV a 8.000 giri/min e una coppia massima di 40 Nm a 5.500 giri/min, il nuovo Sherpa da 452 cc produce il 90% della sua coppia dai 3.000 giri/min in su, assicurando un'erogazione di potenza stabile. Il motore è di tipo a carter semi-secco in modo da massimizzare l'altezza da terra e mantenere una configurazione compatta. Sherpa 450 è infine il primo motore Royal Enfield raffreddato a liquido e monta pompa dell'acqua integrata e radiatore a doppio passaggio per assicurare un raffreddamento ottimale, fondamentale quando si percorrono i terreni tecnici ad alta quota cui questa moto è destinata. Il nuovo cambio a 6 rapporti garantisce rapporti più flessibili e una marcia migliore sulle strade veloci, ed è gestito tramite una nuova frizione antisaltellamento assistita con azionamento a cavo, più leggera nell'innesto e quindi di maggiore durata.

CALZA COME UN GUANTO La nuova Himalayan è più alta da terra e monta sospensioni a corsa lunga che le permettono di affrontare terreni più tecnici senza che il telaio rischi di impuntarsi al suolo. Il nuovo telaio a doppio trave in acciaio è stato progettato per offrire questi vantaggi nella marcia in fuoristrada, senza però rendere l'Himalayan troppo alta o minacciosa. Più rigido e resistente, il nuovo telaio migliora stabilità e prestazioni in curva e include una nuova forcella a steli rovesciati Showa, di tipo a cartuccia, progettata per funzionare in una vasta gamma di condizioni: dalle strade asfaltate ai letti rocciosi dei fiumi. La Himalayan mantiene la collaudata combinazione con ruota anteriore da 21'' e posteriore da 17'', con cerchi in lega di alluminio di nuova concezione e pneumatici su misura per un'aderenza superiore, una manovrabilità che ispira fiducia e stabilità sia su strada che fuoristrada. Lo pneumatico posteriore più largo da 140/80 offre infine una migliore trazione e più sicurezza sull'asfalto e nel fuoristrada.

PER VERI ESPLORATORI Con il nuovo telaio e il motore compatto si è presentata l'opportunità di migliorare l'ergonomia complessiva della moto, in particolare nella guida stando in piedi. La nuova moto è più stretta tra le gambe per migliorarne il controllo in posizione alzata e offrire una presa salda a terra da seduti. La sezione posteriore del nuovo serbatoio carburante da 17 litri è stata snellita per offrire un appoggio più comodo alle ginocchia durante la marcia. La sella di pilota e passeggero, di tipo sdoppiato, permette la regolazione in altezza per il pilota con un'escursione di 20 mm. Oltre alla sella standard, a richiesta è disponibile anche una sella alternativa in versione ribassata. Tra la sella standard e quella bassa, il pilota ha a disposizione una vasta gamma di altezze che vanno da 805 mm fino a 845 mm. Questo, combinato con il telaio e il serbatoio più stretti, consente una migliore presa al suolo.

BENVENUTO TRIPPER DASH Prendendo spunto dal principio ''solo ciò che serve davvero e niente di superfluo'', la tecnologia integrata nella nuova Himalayan è presente per un unico scopo: migliorare l'esperienza di chi monta in sella. Il primo e più importante esempio è il nuovo TripperDash. La classica forma tonda offre una serie di caratteristiche innovative, con la possibilità di passare dallo stile analogico tradizionale a un layout digitale. Il nuovo TripperDash offre la prima navigazione cartografica a piena mappa al mondo su display tondo con integrato il motore di Google Maps e indicazioni audio in più di 130 lingue. Il controller a joystick sull'interruttore di sinistra consente di controllare il quadro comandi, nonché musica, chiamate e messaggi come parte della connettività mobile. È possibile scegliere tra le modalità di guida Performance ed Eco, modificando la risposta dell'acceleratore tramite il sistema Ride by Wire. L'ABS posteriore può essere disinserito se si desidera un'esperienza offroad ancora più coinvolgente.

A CATALOGO Con oltre 30 nuovi accessori originali tra cui scegliere, sulla nuova Himalayan 450 ce n'è per tutti i gusti. I prodotti possono essere configurati in modo da creare due temi distintivi e ambiziosi: Adventure e Rally. Gli accessori Adventure si concentrano sulle capacità di lunga percorrenza della moto, con box bagagli in alluminio su misura, parabrezza Adventure più alto, sella Adventure e fari fendinebbia a LED. Gli accessori Rally accentuano invece le capacità fuoristrada del modello, abbinando il parafango posteriore Rally alla sella Rally più sottile per conferire alla moto un aspetto e un assetto più aggressivi. Questo allestimento è compatibile con borse morbide senza rack e portapacchi posteriore, mentre i paramani Rally, il paracoppa e il parafaro offrono il massimo della protezione per i terreni più estremi. Per ora è tutto, ma stay tuned per la prova su strada e in fuoristrada.

