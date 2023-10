Royal Enfield apre con Gino S.p.A un nuovo concessionario ad Asti

Dopo la prima apertura della sede Royal Enfield a Cuneo, la Gino S.p.A conferma la passione per lo storico marchio motociclistico con l’inaugurazione della sua seconda filiale, nella bellissima città di Asti. Grande appuntamento, quindi per gli appassionati dei motori, sabato 7 ottobre 2023 ad Asti, dalle ore 10:30, presso la sede del Gruppo Gino in Via Giovanni Caboto 2, per celebrare l’inaugurazione del nuovo punto vendita Royal Enfield con un party esclusivo.

Particolare serbatoio Royal Enfield

GRANDE FESTA In questa occasione, il Gruppo Gino presenterà in anteprima anche una custom bike Royal Enfield, una scrambler firmata dai noti customizzatori francesi della Hedgehog motocycles, realizzata proprio per celebrare questa nuova apertura (qui la prova di Royal Enfield Interceptor 650 Blackout). Dopo la presentazione fissata per le ore 10:30 la festa proseguirà con aperitivo e dj set, mentre all’esterno sarà possibile effettuare i test ride su tutta la gamma Royal Enfield. Un modo per toccare con mano tutte le novità della gamma e scoprire le doti dinamiche di questi mezzi. Inoltre, per tutta la giornata si intervalleranno ospiti e influencer due ruote e non, grandi simpatizzanti del brand e amici del Gruppo Gino.

Raduno di Super Meteor 650

CONDIVIDERE LA PASSIONE Impossibile dunque mancare all’evento di sabato 7 ottobre, ad Asti dove lo stile distintivo e accessibile di Royal Enfield si unisce all’entusiasmo coinvolgente e alla professionalità del Gruppo Gino. Un modo per celebrare la nascita del nuovo punto vendita in una atmosfera carica di “Pure Motorcycling”: espressione tangibile della sempre più apprezzata filosofia motociclistica che dà forma alle più coinvolgenti avventure Royal Enfield.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/10/2023