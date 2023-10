Royal Enfield Himalayan pronta al debutto. Le foto dell'ultimo test

La nuova Royal Enfiled Himalayan 450 è senza dubbio tra le novità più attese per la prossima stagione motociclistica. Di lei s’è parlato tanto, anche perché rispetto alla vecchia – qui la prova – cambia tantissimo, come vi abbiamo raccontato nell’articolo di anticipazione. Mancavano giusto delle belle foto per capire come sarebbe cambiata dal punto di vista estetico, ma grazie a “The final test” ora ci sono anche quelle.

LA SFIDA Il nome della moto non nasce a caso, fin dalla sua nascita, nel 2017, i progettisti del marchio indiano hanno legato a doppio filo la loro all-terrain con la musa ispiratrice, ovvero la catena montuosa più alta al mondo. Un ambiente che varia rapidamente, proprio come le strade che lo attraversano e la nuova Himalayan 450 promette di essere all’altezza di ogni suo scenario. Da qui nasce l’idea di “The final test”, 3 moto, 3 tester e 5.000 km da percorrere; partendo dallo stabilimento produttivo di Oragadam, Chennai, fino al passo montano percorribile più alto del mondo, Umling La, in Ladakh, per testare la moto in condizioni reali a lungo raggio, poco prima di metterla nelle mani di giornalisti (ve la racconterò prossimamente proprio dall’Himalaya) e consumatori.

VEDI ANCHE

Nuova Royal Enfield Himalayan

COME CAMBIA Dando uno sguardo alle foto si nota subito che le nuova Himalayan mantiene il suo aspetto di moto pronta a tutto, con tanto di protezioni tubolari, sospensioni a lunga escursione e cerchi a raggi, ma rispetto al precedente modello è un po’ più tondeggiante nella zona del serbatoio. Anche a livello di finiture l’essenzialità lascia il passo a una maggior cura nella realizzazione, confermando il trend lanciato dalle piccole Meteor 350 e Hunter, che raggiunge l’apice con l’ottima Super Meteor 650. Onestamente non vedo l’ora di vederla dal vivo e toccarla con mano, per poi raccontarvela su tutti i nostri canali, come dicono gli amanti dell’inglese… Stay tuned!

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/10/2023