Royal Enfield Shotgun 650: ecco servita la nuova bobber su base Super Meteor

A due anni di distanza dal concept della SG 650 – qui a EICMA 2021 – ecco che il prototipo diventa realtà. La Casa indiana presenta al mondo la nuova Shotgun 650, la bobber su base Super Meteor: scopriamo tutto sulla novità 2024.

La nuova Royal Enfield Shotgun 650 2024

Dalla piattaforma della Super Meteor 650 ecco la nuova Shotgun 650. Sebbene Royal Enfield non abbia ancora diffuso informazioni ufficiali sulla nuova bobber, telaio, motore e ciclistica dovrebbero essere condivisi con la cruiser. A cambiare, invece, sella, serbatoio, manubrio e pedane, per una posizione meno affossata e meno allungata verso la ruota anteriore. Il cuore della nuova moto è il celebre bicilindrico raffreddato ad aria e olio con 47 CV e 52,3 Nm di coppia, allo stesso modo forcella a steli rovesciati Showa e coppia di ammortizzatori della Super Meteor sembrano essere rimasti al loro posto.

Royal Enfield: nuova Shotgun 650, il manubrio

A cambiare, come dicevamo poco più in alto, sono manubrio, sella, pedane e serbatoio. Il primo, con specchietti bar end, è più dritto e meno ricurvo verso l'alto, mentre sella e pedane sembrano delineare una posizione più alta e meno allungata verso l'anteriore. Il serbatoio, invece, traccia una nuova strada rispetto al classico stile Royal Enfield, così come i cerchi a 10 razze.

La Royal Enfield Shotgun 650 Motoverse Edition è realizzata in una speciale livrea e sarà costruita in soli 25 esemplari, mentre la versione di produzione sarà disponibile nei mercati a partire dall'inizio del 2024. Il prezzo non è ancora stato reso noto, tuttavia sembra logico immaginare sia in linea con quello della parente Super Meteor 650, vale a dire nell'ordine dei 7.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/11/2023