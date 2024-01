Mercato moto 2023: la moto e lo scooter più venduti sono...

Con +15,7% e oltre 337.000 immatricolazioni il mercato moto 2023 cresce rispetto al 2022 e fa segnare numeri importanti, come non succedeva dal 2010. Positivo anche l'ultimo mese dell'anno, con le moto a condurre il successo, mentre i ciclomotori si confermano in difficoltà. Chi sono il re e la regina – scooter e moto – più venduti del 2023? Scopriamo le classifiche (con sorpresa) delle vendite.

DICEMBRE Anche l'ultimo mese dell'anno è in positivo, con un +6,73% e 9.826 veicoli immatricolati. Per il terzo mese consecutivo sono le moto a trainare con 4.370 mezzi, corrispondenti a una crescita del 16,07%. Confermato anche l'andamento negativo dei ciclomotori: a dicembre 862 unità, una flessione del 9,74% e il segno meno che perdura da 9 mesi.

La Benelli TRK 502 si riconferma la moto più venduta anche nel 2023

IL 2023 Un'annata molto positiva – solo nel 2010 meglio di così – all'insegna degli scooter, che crescono del 20,64% e immatricolano 173.543 unità. Le moto seguono con +14,88% e 145.405 unità (per nove volte nel corso del 2023 l’incremento mensile di moto e scooter è stato a doppia cifra). Ennesima frenata per i ciclomotori, che scendono sotto le 20 mila unità: 18.754 veicoli venduti e -11,77%.

Honda SH125i è lo scooter più venduto nel 2023

ELETTRICO Tra ottobre e dicembre il settore ha perso 1.881 unità. A pesare, quasi certamente, la fine prematura degli incentivi, soprattutto se si pensa che il settore delle due ruote elettriche nell’ultimo trimestre dello scorso anno aveva fatto segnare quota 3.599 mezzi (il doppio). Nell'ultimo mese dell'anno il mercato elettrico delle due ruote cala del 44,06%, per soli 419 mezzi venduti. Il 2023 fa registrare una flessione del 26,32% e un totale di 12.048 unità sul mercato.

TOP 30 MOTO La regina del 2023 si riconferma Benelli TRK 502. Africa Twin, che aveva tentato la volata superando lo scorso agosto la R 1250 GS al 2° posto, deve arrendersi. Proprio la BMW, però, nell'ultimo mese dell'anno, viene superata anche da Yamaha Tracer 9, che conquista il 3° gradino del podio. Occhio a TRK 702 che conferma il 5° posto: a giudicare dalla crescita ottenuta nella seconda metà dell'anno – vale a dire da quando è arrivata sul mercato – il prossimo anno potrebbe essere quello del colpaccio per la Casa di Pesaro...

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Dic 2023 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 4.075 2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.880 3 YAMAHA TRACER 9 Turismo 3.385 4 BMW R 1250 GS Enduro 3.312 5 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 3.186 6 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.683 7 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 2.646 8 MOTO GUZZI V7 Naked 2.397 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 2.390 10 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.364 11 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.352 12 HONDA CB 750 HORNET Naked 2.080 13 YAMAHA TRACER 7 Turismo 2.004 14 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.947 15 KEEWAY RKF 125 Naked 1.943 16 YAMAHA MT-07 Naked 1.922 17 HONDA NC 750 X Enduro 1.740 18 KAWASAKI Z 900 Naked 1.739 19 YAMAHA MT-09 Naked 1.572 20 VOGE VALICO 525DSX Enduro 1.571 21 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.570 22 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.508 23 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 1.501 24 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.496 25 KAWASAKI Z 650 Naked 1.374 26 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.373 27 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.321 28 HONDA CB 500 X Turismo 1.297 29 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.163 30 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 1.149 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 SCOOTER Tra gli automatici il re è ancora Honda SH125, ma la famiglia SH riscuote successo anche nelle cilindrate 150 e 350, rispettivamente al 2° e 3° posto. Nulla cambia anche nelle posizioni che seguono e la Top 10 è confermata rispetto allo scorso mese: due ottavo di litro, Kymco Agility e Piaggio Liberty, provano a inseguire il successo del 125 Honda – ma staccati di oltre 4.000 pezzi – al 4° e 5° posto. Dal 6° al 10° posto, ancora congelate le posizioni, con una battaglia Honda-Piaggio a colpi di ADV, Beverly e Forza.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Dic 2023 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 12.375 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 11.161 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 10.333 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 8.263 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 7.899 6 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 6.333 7 HONDA X-ADV 750 Scooter 6.220 8 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 6.193 9 HONDA FORZA 350 Scooter 5.123 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 4.853 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 4.673 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 4.597 13 YAMAHA XMAX 300 Scooter 4.297 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 4.215 15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 4.177 16 YAMAHA TMAX Scooter 4.119 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 3.994 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 3.509 19 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 2.323 20 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.991 21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.972 22 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.935 23 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.860 24 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 1.835 25 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.708 26 HONDA FORZA 750 Scooter 1.605 27 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.531 28 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.332 29 SYM JET X 125 Scooter 1.254 30 SYM JOYRIDE 300 Scooter 1.244 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 CICLOMOTORI Il più stagnante dei settori, quello dei ciclomotori, elegge comunque il Piaggio Liberty come vincitore. Il cinquantino di Pontedera è di gran lunga il più apprezzato dal pubblico dei giovanissimi. Confermato il podio per la gamma Fantic Enduro e Motard e Beta RR 50 Motard, al 2° e 3° posto. Tutto invariato in Top10, salvo per Kymco e SYM: le due case di Taiwan si scambiano 7° e 8° posto con Agility e Symphony.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Dic 2023 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 3.667 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 1.602 3 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 1.176 4 ASKOLL ES1 Scooter 913 5 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 760 6 TALARIA POWER TL 4000 STING Plurimarcia 716 7 SYM SYMPHONY 50 Scooter 712 8 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 709 9 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 638 10 VENT 50 Plurimarcia 487 11 APRILIA SXR 50 Scooter 451 12 YAMAHA NEO'S EV Scooter 381 13 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 362 14 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 352 15 VMOTO SOCO CUX Scooter 276 16 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 259 17 NIU N - SERIE Scooter 253 18 SYM CROX Scooter 225 19 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 219 20 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 197 21 KYMCO AGILITY 50 Scooter 194 22 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 193 23 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 181 24 KYMCO SUPER 8 50 Scooter 180 25 YADEA T9L PLUS Scooter 170 26 LIFAN E4 Scooter 163 27 SYM MIO 50 4T Scooter 161 28 LIFAN E3 Scooter 150 29 SYM JET 4 50 Scooter 147 30 FIVE W2 Scooter 142 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 04/01/2024