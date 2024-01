Harley-Davidson svela le prime novità 2024, ma...

Ieri Harley-Davidson ha svelato parte della gamma moto 2024, annunciando l'imminente arrivo dei modelli nelle concessionarie di tutto il mondo. Alcuni modelli, però, restano ancora fuori e verranno svelati nelle prossime settimane. Scopriamo le novità.

NOVITÀ 2024 Dando una breve occhiata al sito di Harley-Davidson – lo trovate cliccando qui – si scovano tanti modelli 2024. Ci sono, per esempio, due moto passate recentemente dalla nostra redazione per la prova, come Street Bob 114 e Ultra Limited. Al completo la gamma Sport, così come quella Cruiser, Trike e Adventure Touring, mentre ci saranno delle sorprese in quella American Grand Touring...

COSA MANCA Tra le motociclette più opulente di Harley-Davidson figurano in versione 2024 Road King Special e Ultra Limited ma, all'infuori della Special, mancano tutte le varie declinazioni di Road Glide e Street Glide, inclusi i prestigiosi modelli CVO. Per questi dovremo attendere il 24 gennaio ore 17 italiane. E chissà che non ci siano altre sorprese... Restate collegati!

Pubblicato da Michele Perrino, 03/01/2024