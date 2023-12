La prima Harley-Davidson a montare il leggendario V-Twin è all'asta

Il simbolo di Harley-Davidson è indiscutibilmente il suo bicilindrico a V da 45°, del resto non esiste Harley sufficientemente trasgressiva (elettriche a parte) da montare un motore diverso dal V-Twin. Vi siete, però, mai chiesti quando e su che modello fu introdotto questo motore? Mecum Auction ne ha uno all’asta: cogliamo l’occasione per conoscerlo!

Il primo bicilindrico Harley-Davidson

VEDI ANCHE

“UN PEZZO DI STORIA” Il primo bicilindrico Harley vantava 811 cc di cilindrata per una potenza massima di 7 CV, in grado di spostare i 134 kg della moto fino alla velocità massima di 97 km/h. Prestazioni molto interessanti se contestualizzate nel 1911: quando quasi nessuna delle sue attuali concorrenti esisteva, lei, aveva già creato il motore che ancora oggi - seppur oppiortunamente evoluto - spinge le moto di Milwaukee. Il primo modello dotato di questo bicilindrico a V è la 7D Twin e può essere vostra partecipando all’asta di Las Vegas Motorcycles 2024: un’occasione che definire rara è riduttivo, pensate che pare ne esistano solo 4 al mondo del 1911 (il primo anno di produzione del bicilindrico a V). La moto è marciante (seppur non possa circolare su strade pubbliche, basti pensare che non ha nemmeno fari e frecce) e completamente restaurata mantenendo tutti gli elementi originali, eccezion fatta per i raggi, le manopole, la pelle della sella e gli pneumatici. Così speciale che la stessa moto ha fatto parte della collezione di Otis Chandler ed è stata esposta al Guggenheim Museum nel 1998. Capita spesso di abusare dell’espressione “un pezzo di storia”, ma se non la utilizzassi con la 7D Twin tanto varrebbe bandirla per sempre.

Pubblicato da Alessandro Moro, 04/12/2023