Una piccola Harley-Davidson Pan America? Ecco com'è la X350 RA

Le moto di Milwaukee, amate o odiate ma certamente incapaci di lasciare indifferenti, da sempre si associano a dimensioni e masse importanti e, proprio questa caratteristica, affascina e talvolta spaventa. Spaventa o semplicemente allontana chi non ha l’età e la patente per guidarle, per questo una piccola Harley è un pensiero sfizioso per molti. Harley-Davidson, collaborando col gruppo QJMotor, ha già proposto la roadster X350 di cui ci ha parlato Michele e, adesso, pare non volersi fermare: è in arrivo una piccola Pan America?

MOLTO PAN AMERICA La X350 RA, questo il nome della piccola crossover, con ogni probabilità condividerebbe la base tecnica della sorella naked X350: motore bicilindrico in linea da 353 cc capace di una potenza massima di 36 CV e di una coppia di 31 Nm a 7.000 giri/min, con l'interasse di 1.410 mm e cerchi da 17”, mentre il peso (di 195 kg in ordine di marcia sulla X350) potrebbe aumentare di qualche chilo. Guardando l’immagine pubblicata da Motorrad si nota che il design del frontale, del parabrezza, del serbatoio e della sella, si avvicina molto a quello della sorellona Pan America 1250 (qui la nostra prova). Cerchi, impianto frenante e telaio sembrano identici a quelli della sorella roadster. Il grande interrogativo è se arriverà mai sul mercato europeo o, come la X350, sarà dedicata al solo mercato cinese.

VEDI ANCHE

Harley-Davidson X350: la roadster con cui la nuova crossover X350 RA condivide la piattaforma

LE IPOTETICHE CONCORRENTI Nonostante sia incerto l’arrivo sul nostro mercato sarei curioso di vederla competere con le concorrenti: BMW ha in gamma la piccola G 310 GS, dall’Austria KTM propone la raffinatissima 390 Adventure e, dall’India, arriva Royal Enfield con la nuova Himalayan 450 (qui la video-prova di Danilo). Un pochino più grandi per cubatura e potenza, ma sempre entro i limiti della patente A2, Honda schiera la CB 500 X e Benelli (anch’essa, come la X350 RA, del gruppo QJMotor) vanta la best seller TRK 502. Sarebbe una bella sfida a cui ci auguriamo di poter assistere presto.

Pubblicato da Alessandro Moro, 12/12/2023