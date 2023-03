Harley-Davidson X350: la piccola è realtà! Foto e numeri della nuova moto

La nuova Harley-Davidson X350 è stata svelata: scopriamo caratteristiche e colori della più piccola moto in gamma (per ora solo in Cina)

Era dicembre quando le piccole Harley-Davidson X350 e X500 salivano alla ribalta per la prima volta. Negli scorsi giorni, a sorpresa, vi abbiamo invece mostrato una video anteprima con protagonista la X350RA, vale a dire la moto utilizzata nella Riding Academy – i corsi di guida – Harley-Davidson. Ora, però, le cose sono fatte per davvero: in Cina la piccola X350 è stata presentata al pubblico.

COM'È FATTA Luci a LED, motore raffreddato a liquido, sospensioni regolabili e finiture – almeno all'apparenza – ben fatte. La piccola della gamma Harley-Davidson si presenta così, curata, come da tradizione del Marchio. Confermati i numeri del motore, ma anche dimensioni e peso: il bicilindrico in linea da 353 cc è capace di una potenza massima di 36 CV e di una coppia di 31 Nm a 7.000 giri/min, con l'interasse a quota 1.410 mm e l'altezza della sella a 817 mm da terra, mentre il peso è di 195 kg in ordine di marcia.

COME LE GRANDI Quanto alle sospensioni, forcella a steli rovesciati da 41 mm e monoammortizzatore sono regolabili – la prima in estensione, il secondo anche nel precarico – mentre i cerchi da 17'' ospitano pneumatici 120/70 e 160/60. L'impianto frenante, infine, vede una coppia di dischi flottanti con pinze a 4 pistoncini davanti e un disco dietro con pinza a un singolo pistoncino. La X350 esce di fabbrica già configurata per la guida in due.

DOVE E QUANDO L'Harley-Davidson X350 è stata presentata in Cina in tre colorazioni, arancione, nera e grigia. Con un prezzo equivalente a circa 4.500 euro la X350 è una rivale ostica per la Royal Enfield Hunter – da noi HNTR, moto della quale molto presto torneremo a parlare – resta da vedere se la piccola HD varcherà i confini asiatici per arrivare in Europa e se, con essa, arriverà anche la sorella maggiore X500, cugina alla lontana della Benelli Leoncino 500.

