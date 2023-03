Harley-Davidson X350: il video svela la nuova moto prima della presentazione!

Dopo avervi raccontato di X350 e X500, nuove piccole moto che Harley-Davidson realizzerà insieme a QJMotor, oggi vi mostriamo la più piccina in video. Nonostante la presentazione, in Cina, sia prevista per il 10 marzo, la moto negli USA è già in azione. Eccola nel video!

LA RA Quella protagonista del video è la X350RA – che sta per Riding Academy – ossia la moto in uso alla scuola Harley-Davidson. Ecco che spuntano vistosi paratelaio e protezioni per far sì che, nella malaugurata ipotesi di una caduta, la moto non vada parallela all'asfalto. In questo modo, oltre a non graffiarsi, resta anche bella alta, più facile da rimettere in piedi.

VEDI ANCHE

Harley-Davidson X350

TUTTO AL SUO POSTO Il video non aggiunge info utili alla scheda tecnica della X350. Il telaio sembra essere un tubolare in acciaio, dentro al quale troverebbe spazio il bicilindrico da 353 cc per 36 CV. La ciclistica di qualità vede poi una forcella a steli rovesciati e un mono regolabile nel precarico, mentre l'impianto frenante si affida a un doppio disco a margherita con pinze assiali a quattro pistoncini davanti, a un disco dietro. Se per i dati dovremo attendere il reveal della moto, molto interessante è il sound: il piccolo 350 suona bello rauco, come fosse di maggior cubatura. Il 10 marzo sapremo tutto il resto, anche se le possibilità di vederla in Europa restano molto limitate...

Pubblicato da Michele Perrino, 08/03/2023