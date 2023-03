Screamin' Eagle 135: il nuovo motore Harley-Davidson è il più potente di sempre

Harley-Davidson lancia un nuovo motore derivato dalle corse. Si tratta dello Screamin' Eagle 135ci Stage IV Performance Crate Engine, sviluppato dall'esperienza del team ufficiale HD nel campionato King of the Baggers. Cilindrata e potenza arrivano così a livelli mai visti su una moto di Milwaukee.

I NUMERI Rispetto al motore Milwaukee-Eight 117 di serie, montato sulla Harley-Davidson Low Rider ST provata da Danilo, la cilindrata cresce da 1.923 a 2212 cc, con la coppia che da 168 a 194 Nm a 3.500 giri/min. Dai 105 CV si sale a quota 130 CV a 5.500 giri/min: un aumento del 28% per la coppia e del 41% per la potenza.

Il motore Milwaukee-Eight 117 della Low Rider ST

COSA CAMBIA Il nuovo motore 135 vede l'arrivo di una miriade di nuove componenti, dal nuovo corpo farfallato da 68 mm al collettore di aspirazione lavorato al CNC, teste dei cilindri Screamin' Eagle Extreme lavorate al CNC e molle delle valvole ad alte prestazioni, camme ad alzata elevata. Ci sono la piastra dell'albero a camme e la pompa dell'olio ricavate dal pieno, i nuovi pistoni forgiati ad alta compressione (10,7:1), albero a camme ad alto sollevamento SE8-517, nuovi cilindri con manicotto in acciaio, nuovo volano, nuovi iniettori del carburante. Raccomandati anche il filtro aria Screamin' Eagle Ventilator Extreme Air Cleaner e gli scarichi Screamin' Eagle Street Cannon – venduti separatamente – per le massime prestazioni.

Il nuovo motore Screamin' Eagle 135 di Harley-Davidson

DISPONIBILITÀ E PREZZO Il nuovo motore Screamin' Eagle 135 Stage IV è in vendita, con finitura cromata o nera, al prezzo di 7.999,95 dollari negli USA, l'equivalente di oltre 7.530 euro da noi. Sul sito italiano di Harley-Davidson, almeno per il momento, non se ne fa menzione, ma da quello USA apprendiamo che sarà disponibile sulle moto Touring di HD dal 2021 in avanti.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/03/2023