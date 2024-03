Nuova BMW R 12 GS? La vera maxi enduro è lei

Un'altra GS. Non bastassero le nuove R 1300 e F 900, 900 Adventure e F 800 che ho provato di recente, BMW Motorrad avrebbe in cantiere anche una R 12 GS: motore raffreddato ad aria, cerchio da 21'', peso ridotto e tanta voglia di fuoristrada!

FOTO SPIA I colleghi di Motorrad hanno parlato con Markus Flasch, CEO di BMW, che avrebbe confermato: un'enduro stradale con motore boxer raffreddato ad aria e ruota da 21'', proprio come quella vista nel 2021 in concomitanza con le prime immagini della R 1300. Inevitabile pensare alla HP2 Enduro, l'ultimo baluardo di offroad puro che sia transitato in quel di Monaco...

TECNICA Il boxer raffreddato ad aria e olio da 1.170 cc per 109 CV e 115 Nm si inserisce in un telaio tubolare in acciaio, ma nuovi sono la forcella a steli rovesciati e il monobraccio posteriore rivisto. Molto simile alla R nineT Urban G/S che ho guidato un paio di anni fa, ma con una maggiore propensione al fuoristrada. Ecco che, dai 223 kg col pieno di benzina di quella, dalla nuova R 12 GS sarebbe lecito aspettarsi qualcosa meno: d'altra parte in offroad ogni kg risparmiato è oro.

QUANDO ARRIVA Se sia un model year 2024 o meno è difficile dirlo ma, tenendo conto che le foto spia risalgono al 2021 e che la R 1300 GS è già tra noi, anche la fantomatica R 12 GS potrebbe essere della partita quest'anno. BMW Motorrad tornerà a Garmisch e a EICMA, quali migliori occasioni per una novità così...

Pubblicato da Michele Perrino, 20/03/2024