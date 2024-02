BMW Motorrad Days 2024: si torna a Garmisch!

Che annata straordinaria per BMW Motorrad. L'arrivo della nuova R 1300 GS è già un successo – qui i dati delle vendite a gennaio – e numeri da record per le immatricolazioni a chiudere il 2023. Dopo due BMW Motorrad Days a Berlino, nel 2022 e nel 2023, la Casa tedesca torna al leggendario format degli eventi precedenti: i BMW Motorrad Days 2024 tornano a Garmisch-Partenkirchen!

MOTORRAD DAYS Il più grande raduno BMW Motorrad del mondo tornerà a Garmisch-Partenkirchen, sulle Alpi. Questa è la risposta di BMW Motorrad al sentito desiderio dei suoi fan di una cultura motociclistica pura, di un'atmosfera di festa e di esperienze di guida uniche in uno scenario alpino mozzafiato. Appuntamento imperdibile nel calendario annuale degli appassionati di moto di tutto il mondo per oltre 20 anni, i BMW Motorrad Days negli ultimi 2 anni si sono tenuti a Berlino,, dove le moto BMW vengono costruite da oltre 50 anni. Insieme ai dipendenti BMW Motorrad di tutto il mondo, i BMW Motorrad Days 2023 di Berlino hanno segnato un capitolo importante della storia dell'azienda in occasione del 100° anniversario di BMW Motorrad.

BMW Motorrad Days: nel 2024 si torna sulle Alpi

SI TORNA Grazie ai BMW Motorrad Days, BMW Motorrad mantiene un forte e profondo legame con la sua comunità in tutto il mondo. Il più grande raduno BMW Motorrad del mondo si è svolto a Garmisch-Partenkirchen per un totale di 18 anni consecutivi, sullo sfondo del magnifico panorama alpino. E quale luogo migliore se non in quello che è stato definito ''Anno della GS'' se non Garmisch-Partenkirchen?



BMW Motorrad Days

L'APPUNTAMENTO I BMW Motorrad Days nel 2024 tornano in questo luogo leggendario: per 3 giorni, dal 5 al 7 luglio, BMW Motorrad darà vita al magico evento ai piedi del monte Hausberg con nuovi prodotti, espositori, spettacoli, test ride e il tradizionale stile di vita bavarese e la leggendaria atmosfera di festa. Prossimamente saranno resi noti programma, espositori e non solo.

