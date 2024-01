BMW Motorrad: record di immatricolazioni nel 2023. E le più vendute sono...

BMW Motorrad ha festeggiato il suo 100° compleanno con il regalo più grande, il record di vendite. Il più alto volume di vendite di sempre, con 209.257 unità, tra moto e scooter, il 3,1% in più rispetto all'anno precedente. Ma qual è il mercato che pesa di più e quali le moto più vendute, in Italia e all'estero?

IN CASA È ancora l'Europa a detenere la palma di regione più prolifica, con 116.012 moto e scooter venduti (+ 4,7%). La Germania resta il mercato individuale più forte con 24.176 unità (+ 0,2%), seguita dalla Francia (21.668 unità / + 2,1%), mentre l'Italia al 3° posto (16.179 unità / + 3,3%) e la Spagna al 4° (12.716 unità / + 1,7%). Bene anche l'Europa dell'Est, con vendite pari a 6.000 unità, un aumento record del 105,4%, più del doppio rispetto all'anno precedente.

ITALIA Con 16.163 motociclette immatricolate (+1,6%) nell’anno del centenario (dati UNRAE), BMW Motorrad ha raggiunto il record assoluto di vendite in Italia, confermando la leadership sia nel segmento over 500 cc con una quota del 14,2%, sia in quello Premium (moto e scooter) con una quota del 36,2%.

La BMW R 1250 GS Ultimate Edition

LA PIÙ VENDUTA La regina è sempre lei, la maxieduro BMW R 1250 GS, nonostante l'anno di transizione per l’introduzione del nuovo modello R 1300 GS (per la novità oltre 2.600 ordini ricevuti già nel 2023). I 5 modelli di moto BMW più venduti in Italia sono stati R 1250 GS (3.312 unità), R 1250 GS Adventure (2.352 unità), F 750 GS (888 unità), F 900 XR (856 unità) e S 1000 XR (712 unità). Tiene botta anche il CE 04, lo scooter elettrico, con 569 unità vendute (-2,4%), nonostante il contesto generale in forte flessione (-31,6%). Anche all'estero R 1250 GS e R 1250 GS Adventure hanno fatto faville, risultando le più vendute con circa 56.000 unità, mentre la nuova R 1300 GS, arrivata nell'autunno scorso, ha già fatto segnare 4.528 pezzi. I tre modelli GS, con 60.535 unità (+1,62%), hanno ottenuto da soli quasi il 30% delle vendite di BMW Motorrad.

REGINA DELLE SPORTIVE Con 11.442 unità vendute (+ 13,9%), va alla S 1000 RR il titolo di regina delle sportive a 4 cilindri. Se alla carenata spetta la leadership di mercato nel segmento delle moto supersportive, la hyper naked più potente di sempre, la M 1000 R, ha superato le più rosee aspettative con 3.655 unità consegnate ai clienti. Insieme alla S 1000 R, alla S 1000 XR e alla superbike M 1000 RR, sono state consegnate ai clienti di tutto il mondo 25.194 unità (+ 7,5%) dei 4 cilindri bavaresi ad alte prestazioni.

La BMW S 1000 RR

MONO E BICILINDRICHE Non solo GS e non solo sportivissime a 4 cilindri, con serie F e G che, con un totale di 62.834 unità vendute (+ 3,2%), hanno dato un contributo significativo al risultato record di BMW Motorrad. La F 750 GS è stata particolarmente apprezzata dai clienti; per la porta d'accesso al mondo delle GS ''grandi'' 11.064 unità vendute (+ 15,6%).

SCOOTER Il CE 04 ha segnato un successo tra i 100% elettrici, con una quota di circa il 70% tra moto e scooter che superano gli 11 kW di potenza. Con 7.177 unità consegnate ha fatto registrare +44% sulle consegne dell'anno precedente. C 400 GT e C 400 X, invece, hanno raggiunto un volume di vendite di 20.460 unità, che corrisponde a un aumento del 17,9% rispetto al 2022.

Il BMW CE 04

NEL MONDO Anche in Asia (47.061 unità / + 1,6 %), Cina (15.832 unità / + 2,8 %) e India (8.768 unità / + 20,4 %) i migliori risultati fino ad oggi. E nel continente sudamericano, Brasile (14.106 veicoli e + 8,1%) e Messico (7.088 unità / + 6,8%), hanno contribuito in modo significativo al risultato record di BMW Motorrad.

Stephan Reiff, Head of Sales and Brand: ''Il record di vendite nell'anno del nostro anniversario è sia un onore che un obbligo. Con numerosi modelli e prodotti nuovi e innovativi per i nostri clienti, noi di BMW Motorrad faremo tutto il possibile per sfruttare questo anno record nel 2024 e consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader nel segmento premium. In particolare, i nostri nuovi modelli GS svolgeranno un ruolo importante. Anche quest'anno, i nostri clienti e i nostri fan possono aspettarsi numerose anteprime mondiali, eventi di spicco, manifestazioni e proposte di moto ricche di emozioni''.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/01/2024