La BMW R 18 Transcontinental al Motor Bike Expo diventa One Eight "C"

Il customizer americano Paul Yaffe ha realizzato e presentato al MBE 2024 una special su base R 18 Transcontinental, la One Eight "C"

Il palcoscenico del Motor Bike Expo 2024, a Verona, accoglie la R 18 One Eight ''C'', creazione del customizer americano Paul Yaffe (ma anche le nuove R 12 e R 12 nineT, qui in video). L'artista, attivo dal 1991 e conta oltre 300 apparizioni in altrettanti giornali di settore, questa volta ha voluto realizzare una bagger come nessun altra, con una gigantesca ruota anteriore. Scopriamo la special su base R 18 Transcontinental insieme.

MAXI RUOTA A colpo d'occhio è la gigantesca ruota anteriore in alluminio da 26'' a rubare la scena: è stata commissionata da Yaffe partendo da un blocco di alluminio unico di 90 kg! Questo gigante cerchio ospita una gommona altrettanto speciale: la sezione è di 180 mm. Il design della R18 di Yaffe è ispirato alla Mercury Lead Sled degli anni 50 e si contraddistingue, tra gli altri, per un parafango in acciaio realizzato ad hoc, mentre la carenatura è stata tagliata e riassemblata per adattarsi alle nuove forme e alla nuova ruota anteriore. Il radiatore è stato incastonato in una nuova struttura, dietro la gomma, che colma il gap dovuto al gigantesco cerchio, mentre i semi manubri sono firmati Yaffe.

La R 18 One Eight ''C'' di Paul Jaffe

HOT ROD Per conferire una forma unica, allungata, in pieno stile hot rod, mantenendo al contempo le componenti originali BMW, il team ha dovuto lavorare per realizzare dei rivestimenti ad hoc dal profilo allungato: per il parafango posteriore, per esempio, ne è stato creato un secondo della R 18. Al posteriore, nei vuoti dei pannelli, Yaffe ha inserito le luci originali della BMW e la targa. La scocca è stata levigata a voler ricreare una sensazione simile a quella della superficie del vetro, mentre la finitura in nero lucido e le pinze in rosso sono ad opera di Hector Martinez: sella e consolle centrale, dello stesso colore dei freni, sono stati realizzati da Guys Upholstery.

LISCIA O GASSATA? Il customizer e il suo team avevano a cuore due aspetti: le sospensioni pneumatiche e i tubi di scarico laterali. Per le prime è stato necessario progettare un sofisticato serbatoio dell'aria e il sistema di distribuzione, con un telaio dedicato sotto ciascuna delle borse laterali, per ospitare tutte le componenti tra serbatoi dell'aria, solenoidi, valvole e compressore. Quanto agli scarichi, rispetto alle unità di serie, sono stati rimossi i catalizzatori e i terminali ora sono a filo delle valige, ruotati verso l'esterno, da vera muscle bike.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/01/2024