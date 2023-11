Natale in casa BMW: arriva la nuova R 12 nineT insieme alla Cruiser R 12

Sono trascorsi ben 10 anni dal giorno in cui BMW Motorrad presentò la R nineT: una naked retrò nata, come si deduce dal suo nome, per celebrare i 90 anni della Casa di Monaco. Il successo è stato tale da convincere BMW a dar vita a un’intera famiglia: è arrivata la Pure (la minimalista), la Scrambler (l’avventurosa) e la Urban G/S (ispirata alle gloriose GS del passato). La R nineT “originale”, però, è sempre stata l’ammiraglia ed è rimasta praticamente inalterata dal 2014. Tutt’ora sembra non accusare il peso degli anni, tuttavia, mamma BMW, ha pensato che fosse arrivato il momento di un nuovo modello, diamo perciò il benvenuto alla nuova R 12 nineT. Non solo, sullo stesso telaio e motore della R 12 nineT, BMW presenta la nuovissima cruiser R 12 (di cui avevamo già previsto l’arrivo, qui l’articolo di Michele). Ecco tutto ciò che sappiamo su di loro.

C’è poco da fare, la R nineT continua a piacere e a Monaco lo sanno, per cui la R 12 nineT non è andata incontro a rivoluzioni, perlomeno estetiche: la linea è inconfondibilmente nineT seppur le differenze siano evidenti. Ora il serbatoio è più spigoloso e corto di 30 mm, per cui ora il pilota è più vicino al manubrio; nuovi i fianchetti grazie allo spostamento dell’airbox completamente sotto la sella, che non necessita più del condotto che caratterizzava la fiancata destra del vecchio modello. Il telaio a ponte tubolare in acciaio è tutto nuovo e adesso è un unico pezzo con il telaietto posteriore, caratterizzando le nuove linee, insieme al nuovo doppio terminale, ora cromato. I cerchi a raggi sono optional, di serie sono come quelli a richiesta sulla R 1250 R in lega. La strumentazione è ancora a due quadranti ma è disponibile come a richiesta il display digitale. Protagonista resta però il suo motore boxer da 1.170 cc, forte dei suoi 109 CV a 7.000 giri e 115 Nm di coppia (uno in meno che in passato) per 220 kg col pieno di benzina. Tre le configurazioni disponibili: la classica nera con i fianchetti in alluminio spazzolato, verde scuro “San Remo Green metallic” e la Option 719 caratterizzata dal telaio rosso e sovrastrutture in alluminio. Il prezzo dei vari allestimenti e optional non è ancora stato dichiarato ma sappiamo che il prezzo base parte da 18.950 euro.

Oggi la nuova nineT passa quasi in secondo piano, all’ombra di un modello totalmente nuovo, seppur basato sullo stesso telaio: la nuova R 12. Con i cerchi (in lega di serie e a raggi optional) da 19” all’anteriore e da 16” al posteriore si ispira vagamente alla mastodontica R 18 (qui la nostra prova) ma, con un peso di 227 kg in ordine di marcia, si propone di essere molto più maneggevole e guidabile. Il motore è lo stesso della R 12 nineT ma depotenziato a 95 CV a 6.500 giri e 110 Nm a 6.000 giri per privilegiare la spinta ai bassi regimi più che l’allungo. Guardando le immagini notiamo che, nonostante il manubrio rialzato, la posizione resta a metà tra quella di una naked e di una cruiser, anche grazie alle pedane relativamente arretrate. Come per la R 12 nineT, le possibilità di personalizzazione sono ampie, a partire dalla scelta del colore e della grafica: nera, rossa o Option 719 (grigia, nera e oro); proseguendo con la strumentazione (a quadrante analogico con piccolo LCD o digitale optional), della sella, dei cerchi e molto altro… Il prezzo di partenza è di 15.900 euro ma destinato a salire attingendo dalla lunga lista di optional.

Dal 2024 i due nuovi modelli “R 12” si inseriranno, chiaramente, in due categorie differenti: la nineT continuerà la sua guerra nell’affollato segmento delle naked retrò, affrontando modelli come la Triumph Speed Twin 1200 (qui il cool factor di Danilo), la Yamaha XSR 900, la Kawasaki Z900 RS o, perché no, la Ducati Scrambler 1100. La R 12, invece, dovrà vedersela con le cruiser Triumph Bonneville Speedmaster, Harley-Davidson Nightster e Honda CMX 1100 Rebel. Siamo curiosi sia di scoprire come verranno accolte dal mercato sia, soprattutto, di sapere come si guidano. A presto famiglia R 12!

