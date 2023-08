Yamaha XSR900: look da paura, guida... anche! La prova

Linee e livrea da moto anni 80, tecnologia e contenuti modernissimi, condivisi in parte con la celebre gamma 3 cilindri Yamaha. È la XSR900, che nel 2022 si è rifatta il trucco e aggiornata a livello tecnico, tra motore, ciclistica ed elettronica. La garanzia del CP3, portento di elasticità e coppia, col fascino di una special... Una Yamaha MT-09 con fare retrò? In parte sì, ma c'è dell'altro dietro la moto della gamma Sport Heritage: vi racconto quanto mi è piaciuta – spoiler: tanto! – dopo la prova su strada.

La Yamaha XSR900

A colpo d'occhio resto rapito dal fascino anni 80 e dalla bellissima colorazione blu con note azzurre e gialle, mentre i foderi forcella color oro fanno il pari coi bei cerchi SpinForged. La Yamaha XSR900 è realizzata con cura: il serbatoio è in metallo, pedane e manubrio sono regolabili, mentre i blocchetti e le leve sono ben fatti (in particolare quella del freno anteriore, regolabile, dove c'è pure una pompa Brembo). Osservandola di lato, però, qualcosa non mi convince: faro, manubrio, serbatoio, tutto ok, poi dove quest'ultimo si incontra con la sella, qualcosa di quell'equilibrio si perde e la XSR mi fa un po' effetto... minotauro. Ed è proprio lì che scorgo un altro piccolo neo, una guarnizione in gomma non bellissima da vedere. Abbandonati i panni del critico d'arte, comunque, questa Yamaha XSR900 risulta davvero ben riuscita. Le pedane del passeggero, quasi a scomparsa, si integrano perfettamente nel codino e – come vedremo in seguito – fanno anche bene il loro lavoro.

Yamaha XSR900: lì dove sella e serbatoio si incontrano, quella guarnizione...

Il CP3 da 889 cc che equipaggia le nuove MT-09 e Tracer 9 lo conosciamo bene: 119 CV di potenza a 10.000 giri/min e 93 Nm di coppia a 7.000 giri/min, vale a dire 43 cc e 4 CV in più, un aumento di coppia del 6% – e il picco 1.500 giri più in basso – rispetto alla precedente generazione. Il cambio a 6 rapporti è dotato di serie di quickshifter e la frizione è una A&S con sistema antisaltellamento. Sulla Yamaha XSR troviamo la piattaforma inerziale a 6 assi di derivazione R1: tra le dotazioni, quindi, ABS cornering, controllo di trazione sensibile alla piega, sistema di controllo dello slittamento (SCS) e sistema di controllo impennata (LIF). Antibloccaggio escluso, i sistemi sono settabili su tre livelli o disinseribili. Non mancano anche 4 riding mode, dalla modalità 1, quella con erogazione più aggressiva, fino alla 4 più morbida, adatta a fondi bagnati o particolarmente scivolosi. Dulcis in fundo, come sulla cugina MT-09 SP, il cruise control di serie.

Yamaha XSR900: il display TFT da 3,5''

Il telaio Deltabox in alluminio è stato anche lui oggetto di modifiche rispetto alla precedente generazione di XSR. La rigidità longitudinale, laterale e torsionale è aumenta significativamente, mentre il cannotto di sterzo, ora posizionato più in basso di 30 mm, fa sì che anche il manubrio sia a un'altezza inferiore: questo configura quindi una posizione più caricata sull'avantreno, con una riduzione del 14% dell'inerzia intorno all'asse dello sterzo rispetto al modello precedente. Il forcellone in alluminio, più lungo di 55 mm, per un interasse di 1.495 mm (sulla MT-09 siamo a 1.430 mm), promette una maggiore stabilità. Forcella e ammortizzatore sono KYB, la prima completamente regolabile, mentre dietro il mono è con leveraggio progressivo. I cerchi a 10 razze in alluminio da 17'', ora più leggeri di 700 grammi, ospitano una coppia di dischi da 298 mm davanti e un disco da 245 mm dietro: all'anteriore pinze radiali a 2 pistoncini con pompa freno Brembo, dietro una pinza a singolo pistoncino con la particolarità del pedale forgiato. La Yamaha XSR900 ha un peso di 193 kg col serbatoio da 14 litri pieno.

La Yamaha XSR900 in città

La sella dell'XSR non è particolarmente alta – 810 mm – ma soprattutto è stretta – abbastanza duretta – e dai miei 180 cm i piedi toccano bene terra, con le gambe addirittura flesse. Il manubrio – molto largo alla vista, anche per via degli specchietti bar end – configura una posizione leggermente caricata in avanti, altra roba rispetto alla Yamaha MT-09, tanto per intendersi. Non si sta scomodi, né ci si sente costretti ma, nei trasferimenti più lunghi – ai quali invoglia, vista la gradita presenza del cruise control – la sella vi darà probabilmente qualche grattacapo. Nel quotidiano casa-ufficio, invece, si riscontra solo un limite, proprio come sulla MT-09: il raggio di sterzo della XSR non è contenutissimo e, tra le macchine in coda, si deve lavorare più del previsto col corpo per una gimkana come si deve.

THE BEST Il motore CP3 suona bene dal primo avvio e le cose non possono che migliorare. Il 3 cilindri Yamaha, insieme col cambio quickshifter, è semplicemente il miglior pacchetto che io possa desiderare per l'uso su strada. Elastico, ricco ai bassi e medi regimi, con un buon allungo e un bel sound rauco il motore; preciso, morbido negli innesti e rapido, sia salendo che scendendo di marcia – vero booster per il piacere di guida – il cambio. Davvero difficile chiedere di meglio perché si confà sia all'andatura a spasso che a quella col coltello tra i denti.

BELLISSIMA, MA... E se il motore spinge forte – parco nei consumi, con 20 km/litro rilevati – i freni non stanno a guardare: l'anteriore dà un bellissimo feeling alla leva, risultando modulabile e molto potente, forse addirittura troppo... Una frenata bellissima quella della XSR900 (anche il posteriore funziona bene), ma nella classica staccata da pista – o peggio, da... precedenza non rispettata – quella in cui ci si attacca ai freni senza remore, l'antibloccaggio manifesta i suoi limiti all'anteriore: il sistema ''rimbalza'' di continuo, incapace di stare al passo con le doti dell'impianto, allungando di molto gli spazi di frenata. In questa circostanza, insomma, la pompa freno Brembo, sembra un troppo che... stroppia.

VEDO-NON VEDO La navigazione nella strumentazione Yamaha è molto facile e intuitiva, ma consultare il display in marcia non sempre: scegliere il D-Mode è facile, così come modificare a proprio piacimento i vari parametri della mappa personalizzabile, ma il display da 3,5'' è piccolo e soffre, anche con l'illuminazione al massimo, il sole alle spalle. In quella circostanza leggere i dati può diventare molto complesso: peccato perché la quantità di info è buona – livello carburante, consumo medio, litri consumati, temperatura dell'aria – ma così si perde per strada.

Con la Yamaha XSR900 in curva

TRA LE CURVE Gli amanti della guida sportiva, che – in parte a ragione – lamentano lo scarso carico sull'avantreno della MT-09 quando si fa sul serio, qui dovranno ricredersi. La posizione è azzeccata, senza essere sportiva in eccesso e quando inizia il tratto misto inizio a leccarmi i baffi. L'XSR è precisa, rotonda – merito anche delle ottime Bridgestone S22 – e stabile. Non c'è una spiazzante agilità, ma prevale la sensazione di una moto lunga, con sospensioni rigorose. Sia forcella che mono, pur non essendo rigidi, sono discretamente sostenuti e davanti questo mi fa mancare un po' la sensazione di avere l'avantreno in mano, che tracci un solco sull'asfalto; quando in particolare il fondo si fa più rovinato fatico a fidarmi, con la sensazione di poter essere ''sparato via'' da un eventuale avvallamento pronunciato. Al posteriore tutto funziona bene, ma quando incontro le buche più ostiche la risposta del mono è un po' secca. Mi sarebbe piaciuto, avendo a disposizione più tempo, intervenire sull'idraulica della forcella, ammorbidendola un po', alla ricerca di quella sensazione di schiacciamento in curva: sono sicuro che, scendendo a compromessi, si possa trovare un assetto che renda XSR900 più gustosa, anche dove l'asfalto non è una tavola da biliardo.

PER DUE Da una naked non ti aspetteresti certo grande comfort, soprattutto per il passeggero. Ho vissuto la XSR900 anche da zavorrino e, vi diro, ho dovuto ricredermi. Le pedane del passeggero, belle a livello di design, configurano anche una posizione niente male: si aprono un po' più in avanti rispetto a quel che ti aspetteresti e le gambe sono in una posizione più gradevole. La sella, bella dura per il passeggero, là dietro non sembra così male: nei 20-30 km percorsi non sono stato affatto male (vi ricordo che io sono 180 cm, un po' più della zavorrina media). Se ciò non bastasse ho avuto occasione di trasportare anche il collega Dario Paolo – lui prova per voi le auto – e dal suo quasi metro e novanta non si è lamentato, anzi, si è trovato con sorpresa – sua – piuttosto bene!

CONCLUSIONI Bellissima a vedersi, molto bella anche a guidarsi. Metti quel motore-cambio anche in un carrello della spesa e farai faville. Il grande pregio della XSR900 è certamente legato a due eccellenze come il CP3 e il Quick Shift System – per me il miglior binomio mai provato per strada – ma anche la frenata è eccellente, peccato solo che l'ABS vada in crisi nelle frenate da panico. La XSR perde un po' della comodità della MT-09 per guadagnare più stile, più esclusività, ma anche quel carico in più sull'avantreno richiesto a chi non vuole esibirsi solo in impennate, ma anche tenere il passo degli amici sul passo di montagna. Con la nuova XSR900 sarà più facile, ma anche se non sarete i primi ad arrivare, con buona probabilità avrete diversi occhi puntati addosso.

Yamaha XSR900 2022 è in vendita in due colorazioni, quella blu della mia prova e una più... morigerata, nera, al prezzo di 11.599 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/08/2023