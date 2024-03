BMW Motorrad annuncia il ritorno a EICMA 2024

Dopo 5 anni di assenza da EICMA – l'ultima partecipazione risale al 2019 – BMW Motorrad torna sui suoi passi e annuncia il ritorno alla Fiera di Milano per l'edizione 2024.

BENTORNATA A dare notizia del ritorno il responsabile di BMW Motorrad:“È con grande piacere che annuncio la presenza di BMW Motorrad in EICMA – ha dichiarato Markus Flasch, Head of BMW Motorrad – Non vedo l'ora di vivere anche in prima persona l'esperienza di questo grande salone e condividere l’immensa passione che ci anima con tutta la nostra community, gli appassionati delle due ruote e i fan del nostro marchio”. L'appuntamento con le novità 2025 di Monaco e non solo è dunque fissato a partire dal prossimo 5 novembre in Fiera.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/03/2024