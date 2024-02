Toprak Razgatlioglu e la BMW F 900 GS sfidano un'auto da rally (video)

Di gente fatta della pasta di Toprak non ce n'è tanta. Razgatlioglu, pilota turco che milita nel team BMW e corre il Campionato Mondiale SBK, non smette di dimostrarci il suo talento in sella durante i weekend di gara. Ma lo scorso anno proprio il sottoscritto vi aveva mostrato un video del turco in allenamento con la moto da enduro e chi l'ha visto... ha capito tutto. Il mezzo non conta nulla quando hai un talento mostruoso e una voglia di riuscire che ti farebbe scalare l'Everest sulle ginocchia. Toprak ha cambiato casacca – passando da Yamaha a BMW – ma non intenzioni: eccolo mentre dà spettacolo con la nuova BMW F 900 GS in questo video in cui sfida una Skoda Fabia da rally.

VEDI ANCHE

SPETTACOLO Cambia la moto, ma per il resto non si notano grandi differenze. Salti, impennate, un gioco continuo per il buon Razgatlioglu, che fa essenzialmente quel che vuole con questa nuova F 900 GS. Certamente una gran bella pubblicità per la nuova enduro stradale BMW, strapazzata nel bellissimo territorio del Kemaliye e del Dark Canyon, in Turchia. Ah, a proposito: la prossima settimana anche io avrò occasione di provare la F 900 GS – anche Adventure e F 800 GS – e ve la racconterò, come sempre, su sito, social e canale YouTube. Siate clementi, per favore.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/02/2024