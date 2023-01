Il segreto di un campione? Guardate Razgatlioglu allenarsi in enduro

Molte volte, davanti alle prodezze dei piloti in gara, ci chiediamo quale sia il segreto. Talento, allenamento, follia, cosa conta davvero per essere i migliori? Se sapessi rispondere con certezza probabilmente avrei trovato il sacro graal dei piloti e sarei con loro a giocarmela in MotoGP o SBK. Il video che vi mostro oggi con protagonista Toprak Razgatlioglu – per chi non segue le corse, campione 2021 in SBK – rende l'idea di cosa serva per essere un fenomeno. Qual è il segreto? Guardate il filmato di Enduro Channel.

COME FA? Andiamo, non stiamo parlando di una pozione magica. Guardando questo video, però, ci si fa un' idea di quale sia il segreto dietro le incredibili capacità di un campione come Toprak Razgatlioglu (in realtà nel video c'è anche il connazionale Deniz Öncü, che corre in Moto3). Il pilota turco corre sull'asfalto ma anche in fuoristrada è incredibile: impennate, traversi, salti, nulla sembra impensierirlo.

IL SEGRETO Come dicevo all'inizio forse un segreto non c'è, ma vedere El Turco è un'ispirazione e sintetizzerei il tutto con tre parole: non-mollare-mai. Il pilota Yamaha infatti butta sempre il cuore oltre l'ostacolo, sembra sentirsi invincibile – soprattutto quando a 4'54'' si lancia per primo nel salto – e non sbaglia mai. O quasi. Sapete dove si vede la differenza tra un pilota normale e un fenomeno? Al minuto 9'00''. Toprak tenta per la prima volta di salire in cima alla collina, in stile Erzberg Rodeo. Di pochissimo manca l'obiettivo e cade. Ma si rialza, scende e riprova. Raggiunge la vetta, ma non è ancora soddisfatto. Scende di nuovo e ci riprova ancora più deciso. Non ha paura di fallire, ma solo voglia di farcela. La sua forza sta lì, in quella determinazione senza fine. Un'ispirazione per tutti.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/01/2023