Le borse interne per le valigie Vario della BMW R 1300 GS firmate Wunderlich

Dopo avervi raccontato del nuovo sistema di valigie Vario per BMW R 1300 GS, oggi vi parliamo delle borse interne realizzate da Wunderlich. Anche loro hanno la speciale caratteristica di disporre di un volume che può essere aumentato o diminuito a seconda delle esigenze. Scopriamo caratteristiche e prezzi delle borse per valigie e top case.

Wunderlich: una delle borse per le valigie Vario della BMW R 1300 GS

Il set, composto da due borse interne in Cordura – ma possono essere acquistate anche singolarmente (sinistra Art. 13407-102 - destra Art. 13407-202) – e dalla borsa per il Top Case (Art. 13408-002), è caratterizzato dal volume espandibile. Le borse, che possono essere trasportate a mano tramite tracolla, hanno infatti un volume che può aumentare di 5 litri tramite una cerniera che si estende lungo il bordo. L'apertura è contraddistinta da due cerniere opposte, mentre all'esterno delle borse è presente uno scomparto delle dimensioni di un foglio A4. Tutti i lati dispongono di ammortizzazione protettiva e la stabilità delle borse è garantita anche quando sono vuote. Il colore esterno è nero, l'interno è in fodera blu a contrasto. Quanto alle dimensioni, la lunghezza è di 38 cm, la larghezza di 15 cm - 20 cm e l'altezza di 27,5 cm per il set di borse per valigie, mentre quella dedicata al Top Case misura 35 cm di lunghezza, 26 cm di larghezza e, 25 cm - 30 cm di altezza. Il prezzo delle borse per valigie, infine, è di 89,90 euro l'una o 174,18 euro la coppia, mentre la borsa per Top Case ha un prezzo di 92,17 euro.

VEDI ANCHE

La borsa Wunderlich per il Top Case Vario della BMW R 1300 GS

Borsa interna su misura per il valigie e top case Vario

Facilità di trasporto anche a mano

Sfruttamento ottimale dello spazio grazie al volume espandibile

Il volume può essere ampliato di 5 litri utilizzando una cerniera

Due cerniere opposte consentono un'ampia apertura del vano principale e un facile accesso

Presenza di uno scomparto esterno con cerniera per carte, libri, ecc. (fino al formato DIN A4)

Ammortizzazione protettiva su tutti i lati

Borsa stabile anche quando è vuota

Fodera interna blu per generare contrasto

Tracolla confortevole e regolabile

Cerniere ergonomiche

Peso contenuto

Con accesso ai cavi (per Top Case)

Tracolla regolabile in lunghezza

Cerniere ergonomiche

Specifiche tecniche:

Materiale: Cordura di alta qualità, resistente all'abrasione e ai raggi UV; tessuto interno impermeabile e antipolvere

Dimensioni: Lunghezza 35 cm, Larghezza 26 cm, Altezza 25 cm - 30 cm (borse per valigie), Lunghezza 38 cm, Larghezza 15 cm - 20 cm, Altezza 27,5 cm (borsa per Top Case)

Colore: Nero

Altre caratteristiche:

Design Wunderlich

Made by Wunderlich

Made in Europe

Garanzia di 5 anni

Pubblicato da Michele Perrino, 23/02/2024