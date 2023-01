Wunderlich a MBE 2023. Le novità e una sorpresa per i Ducatisti

Il 2023 sarà un anno ricco di eventi e novità per Wunderlich e i suoi accessori. Il primo appuntamento, molto interessante per noi, dato che è l’unico in Italia, è ovviamente il Motor Bile Expo di Verona (27-29 gennaio) dove al padiglione 4, stand 20G, il produttore tedesco esporrà tante novità per BMW – suo zoccolo duro – e Harley-Davidson, ma ci sarà anche una sorpresa dedicata ai possessori di Ducati DesertX.

GLI ACCESSORI BMW Le moto della Casa dell’Elica sono la specialità di Wunderlich che tra le sue novità propone il cupolino Wunderlich Sport per la F 900 XR, le valigie in metallo Extreme Slimline e la carenatura per il cockpit dedicati invece alla regina R 1250 GS.

Wunderlich: il cupolino per la BMW F 900 XR

Cupolino Wunderlich Sport : questo accessorio è compatibile con il sistema di montaggio originale BMW, dunque può essere regolato in altezza anche in movimento. Il design è stato studiato per abbinarsi alle linee della moto ma anche ridurre le turbolenze nella zona del casco. Disponibile sia trasparente che fumé costa 163,93 euro IVA inclusa.

Valigie Extreme Slimline : le valigie Extreme in metallo non sono una novità mentre lo è la loro versione “slim fit”, che promette ottima capacità di carico (77 litri totali) risparmiando ben 4 cm di ingombro per lato. I materiali sono di ottima qualità e non mancano caratteristiche utili come gli occhielli di fissaggio per bagagli ulteriori e/o accessori e la doppia serratura. Disponibili sia in finitura “alluminio naturale” (972,92 euro) sia in “matt black” (1.177,97 euro), prezzi comprensivi di IVA

Carenatura Cockpit R 1250 GS: A tutti i possessori di BMW GS, Wunderlich propone una Carenatura Cockpit pensata per avere una strumentazione più ordinata, senza cavi in vista e senza spazi vuoti. I vantaggi sono anche dal punto di vista pratico, con una funzione frangivento contro la corrente d’aria che soffia nel tunnel della forcella verso il pilota a velocità sostenuta. La carenatura ha il vantaggio di essere plug&play e compatibile anche con la R 1200 GS. Il prezzo è di 102,42 euro IVA inclusa.

GLI ACCESSORI H-D Con l’arrivo sul mercato della prima maxi enduro Harley-Davidson Wunderlich ha creato una linea di accessori a lei dedicata. Le novità sono una pratica maniglia in acciaio verniciato che aiuta nell’operazione di sollevamento sul cavalletto centrale (prezzo 92,17 euro IVA inclusa) e le valigie Extreme Slimline le cui caratteristiche sono identiche a quelle pensate per la GS (prezzo 1.014,96 euro per la finitura in alluminio, 1.218,97 euro per la verniciatura nera)

Wunderlich: le borse Extreme Slim per H-D

LA SORPRESA DUCATI E IL RESTO Come detto in apertura, al MBE 2023 ci sarà una sorpresa dedicata agli amanti della Ducati DesertX, il produttore tedesco, infatti, ha messo a punto una linea di accessori dedicati alla enduro stradale di Borgo Panigale, un salto allo stand è quasi d’obbligo per i curiosi. Nel corso del 2023, invece, continueranno alcune interessanti iniziative proposte da Wundelich, come il concorso GS Trophy – che permetterà al vincitore di entrare in possesso dell'esclusivo prototipo di design delle selle Aktivkomfort – oltre al Winter Special (scontistiche e offerte per i prodotti dedicati alla stagione invernale e non solo) e il MyBike, un contest che premierà la creatività dei possessori di accessori Wunderlich con premi e buoni da utilizzare per l’acquisto di prodotti.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 24/01/2023